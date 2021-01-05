В Норвегии на месте оползня нашли живого пса: трогательное видео
Норвежские спасатели во время поисков на месте оползня нашли живого пса. Это дало им надежду отыскать еще 3 человек, которые числятся пропавшими.
Собаку нашли в воздушном кармане разрушенного дома. Об этом сообщает ABC News.
Ранее Спасатели не теряют надежды: в Норвегии нашли тела 7 погибших во время оползня
Это для нас радость, и дает мотивацию еще усерднее работать дальше,
– отметил спасатель Горан Сиверсен.
Команда в течение 5 января обследует территорию возле дома, где обнаружили пса. В поисках будут помогать и собаки.
Согласно информации полиции, спасатели ищут 3 пропавших. Сейчас нашли и идентифицировали тела 7 погибших, в том числе 2-летней девочки и ее отца.
На месте оползней в Норвегии нашли живого пса: видео
Оползень в Норвегии: что известно
- Масштабный оползень произошел 30 декабря в городке Аск в 25 километрах от Осло. Длина оползня – 700 метров.
- В результате повреждены 14 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать более 1 000 человек. Известно о, по меньшей мере, 10 пострадавших.
- Кроме людей, жертвами стихии стали и животные.
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