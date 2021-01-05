Норвежские спасатели во время поисков на месте оползня нашли живого пса. Это дало им надежду отыскать еще 3 человек, которые числятся пропавшими.

Собаку нашли в воздушном кармане разрушенного дома. Об этом сообщает ABC News.

Ранее Спасатели не теряют надежды: в Норвегии нашли тела 7 погибших во время оползня

Это для нас радость, и дает мотивацию еще усерднее работать дальше,

– отметил спасатель Горан Сиверсен.

Команда в течение 5 января обследует территорию возле дома, где обнаружили пса. В поисках будут помогать и собаки.

Согласно информации полиции, спасатели ищут 3 пропавших. Сейчас нашли и идентифицировали тела 7 погибших, в том числе 2-летней девочки и ее отца.

На месте оползней в Норвегии нашли живого пса: видео

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