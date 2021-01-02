Несмотря на закрытые границы, сокращение количества полетов и аварий самолетов, в 2020 году выросло число жертв авиакатастроф в мире. В частности, количество погибших составляет 299 человек.

Что известно об авиакатастрофах в 2020 году

В течение 2020 года произошло 40 аварий крупных коммерческих пассажирских самолетов, в том числе 5 катастроф были смертельными. Об этом сообщает нидерландская консалтинговая компания То70.

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В 2020 году одна авария со смертельным исходом случалась на каждые 3,7 миллиона рейсов. Кстати, в прошлом году количество пассажирских авиарейсов упало на 42%. Ведь большинство стран мира закрывало границы и вводило другие ограничения на путешествия из-за пандемии коронавируса.

Обратите внимание! В 2019 году произошло больше авиакатастроф – 86, в том числе 8 из них были смертельными. Впрочем, тогда погибли 257 человек.

Больше всего людей погибли на рейсе МАУ

Большинство погибших в авиакатастрофах в 2020 году составляют пассажиры и экипаж самолета МАУ, который в январе сбили иранские ракеты. Тогда погибли 176 человек.



Главное о катастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала

Второй крупной авиакатастрофой стала авария самолета в Пакистане, в результате которой погибли 98 человек.

Заметим, за 20 лет количество смертей от авиакатастроф уменьшилось. Так, в 2005 году на борту коммерческих пассажирских рейсов погибли 1 015 человек, а в течение последних 5 лет случилось лишь 14 смертельных аварий, в которых погибли 345 человек.

Самым безопасным годом в авиации считается 2017. Тогда во всем мире произошло только 2 аварии со смертельным исходом при участии региональных самолетов. Тогда погибли 13 человек.