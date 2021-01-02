Попри закриті кордони, скорочення кількості польотів та аварій літаків, у 2020 році зросло число жертв авіакатастроф у світі. Зокрема, кількість загиблих становить 299 людей.

Що відомо про авіакатастрофи у 2020 році

Впродовж 2020 року сталося 40 аварій великих комерційних пасажирських літаків, зокрема 5 катастроф були смертельними. Про це повідомляє нідерландська консалтингова компанія То70.

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У 2020 році одна аварія зі смертельними наслідками траплялася на кожні 3,7 мільйона рейсів. До речі, торік кількість пасажирських авіарейсів впала на 42%. Адже більшість країн світу закривала кордони та вводила інші обмеження на подорожі через пандемію коронавірусу.

Зверніть увагу! У 2019 році сталося більше авіакатастроф – 86, зокрема 8 з них були смертельними. Втім, тоді загинули 257 людей.

Найбільше людей загинули на рейсі МАУ

Більшість загиблих у авіакатастрофах у 2020 році становлять пасажири та екіпаж літака МАУ, який у січні збили іранські ракети. Тоді загинули 176 людей.



Головне про катастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу

Другою великою авіакатастрофою стала аварія літака в Пакистані, внаслідок якої загинули 98 людей.

Зауважимо, за 20 років кількість смертей від авіакатастроф зменшилася. Так, у 2005 році на борту комерційних пасажирських рейсів загинули 1015 людей, а впродовж останніх 5 років трапилося лише 14 смертельних аварій, в яких загинули 345 людей.

Найбезпечнішим роком в авіації вважається 2017. Тоді у всьому світі сталося лише 2 аварії зі смертельними наслідками за участі регіональних літаків. Тоді загинули 13 людей.