Налог с прибыли считается наибольшей выплатой. В 2020 году украинские предприятия Метинвеста вместе с ассоциированными и совместными предприятиями пополнили государственный и местные бюджеты почти на 33 миллиарда гривен. Эта сумма превышает показатель за 2019 год более чем в шесть раз.

Единый социальный взнос является второй по величине суммой платежей. Выплаты ЕСВ в 2021 году выросли на 10% по сравнению с 2020 годом – до 5,7 миллиарда гривен.

Налог на доходы физических лиц замыкает тройку крупнейших отчислений. В 2021 году украинская группа компаний Метинвест вместе с ассоциированными и совместными предприятиями уплатила в казну Украины 5,2 миллиарда гривен. Этот платеж на 11% больше аналогичного в 2020 году.

В то же время плата за пользование недрами выросла на треть против позапрошлого года – до 2,9 миллиарда гривен.

В частности, экологический налог – 894 миллиона гривен и плата за землю – 857 миллионов гривен стали значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины в 2021 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме уплаченных налогов за всю историю существования Метинвеста. Этому помогли благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании. Как один из крупнейших налогоплательщиков в стране мы рады сделать свой вклад в поддержание экономики страны, здоровья и благосостояния украинцев во время пандемии коронавируса,

– поделился генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

В 2020 году "Метинвест" увеличил выплату налогов и сборов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 22,1 миллиарда гривен. В целом за 15 лет работы Группа перечислила в бюджеты всех уровней 165 миллиардов гривен.