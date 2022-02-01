Податок із прибутку вважається найбільшою виплатою. У 2020 році українські підприємства Метінвесту разом з асоційованими та спільними підприємствами поповнили державний та місцеві бюджети на майже 33 млрд грн. Ця сума перевищує показник за 2019 рік у понад шість разів.

Єдиний соціальний внесок є другою за величиною сумою платежів. Виплати ЄСВ у 2021 році зросли на 10% у порівнянні з 2020 роком – до 5,7 млрд грн.

Податок на доходи фізичних осіб замикає трійку найбільших відрахувань. У 2021 році українська група компаній Метінвест разом з асоційованими та спільними підприємствами сплатила до скарбниці України 5,2 млрд грн. Цей платіж на 11% більший за аналогічний у 2020 році.

Водночас плата за користування надрами зросла на третину проти позаминулого року – до 2,9 млрд грн.

Зокрема, екологічний податок – 894 млн грн та плата за землю – 857 млн грн стали значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України у 2021 році.

Минулий рік став рекордним за сумою сплачених податків за всю історію існування Метінвесту. Цьому допомогли сприятлива ринкова ситуація та підвищення операційної ефективності компанії. Як один із найбільших платників податків у країні ми раді зробити свій внесок у підтримання економіки країни, здоров'я та добробуту українців під час пандемії коронавірусу,

– поділився генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

2020 року "Метінвест" збільшив виплату податків і зборів на 5% у порівнянні з 2019 роком – до 22,1 млрд грн. Загалом за 15 років роботи Група перерахувала до бюджетів усіх рівнів 165 млрд грн.