В 2021 году поступления от заробитчан из-за рубежа уже выросли на 30%
В 2021 году украинцы получили через различные сервисы "Приватбанка" 386 миллионов долларов иностранных переводов. По сравнению с показателем за первый квартал 2020 года сумма выросла на 30%.
Источник:"Приватбанк"
В течение первого квартала украинцы отправили за границу 79,7 миллионов гривен. Это на 20% больше, чем в 2020 году.
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В 2021 году свыше 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии и карантина, клиенты "Приватбанка" получили через "Приват24" и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из-за рубежа 374 доллара, а отправляли по 517 долларов,
– говорится в сообщении.
Из каких стран чаще всего получают деньги
- Из США – более 19% (71,2 миллиона);
- из Италии – 12% (48 миллионов долларов);
- из Израиля – 10% (40,1 миллиона долларов);
- из России – 7% (27,1 миллиона долларов);
- из Германии – 6% (23,2 миллиона долларов);
- из Польши – 5% (19,7 миллиона долларов).
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