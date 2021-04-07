В 2021 году украинцы получили через различные сервисы "Приватбанка" 386 миллионов долларов иностранных переводов. По сравнению с показателем за первый квартал 2020 года сумма выросла на 30%.

В течение первого квартала украинцы отправили за границу 79,7 миллионов гривен. Это на 20% больше, чем в 2020 году.

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В 2021 году свыше 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии и карантина, клиенты "Приватбанка" получили через "Приват24" и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из-за рубежа 374 доллара, а отправляли по 517 долларов,

– говорится в сообщении.

Из каких стран чаще всего получают деньги

Из США – более 19% (71,2 миллиона);

из Италии – 12% (48 миллионов долларов);

из Израиля – 10% (40,1 миллиона долларов);

из России – 7% (27,1 миллиона долларов);

из Германии – 6% (23,2 миллиона долларов);

из Польши – 5% (19,7 миллиона долларов).

Обратите внимание! По состоянию на первый квартал 2021 года глава Нацбанка Кирилл Шевченко прогнозирует снижение ВВП Украины.