У 2021 році надходження від заробітчан з-за кордону вже зросли на 30%
У 2021 році українці отримали через різні сервіси "Приватбанку" 386 мільйонів доларів іноземних переказів. У порівнянні з показником за перший квартал 2020 року сума зросла на 30%.
Джерело:"Приватбанк"
Упродовж першого кварталу українці відправили за кордон 79,7 мільйонів гривень. Це 20% більше, аніж у 2020 році.
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У 2021 році понад 72% зарубіжних переказів, з урахуванням пандемії і карантину, клієнти "Приватбанку" отримали через "Приват24" та інші цифрові канали. У середньому українці отримували з-за кордону 374 долари, а відправляли по 517 доларів,
– мовиться у повідомленні.
З яких країн найчастіше отримують гроші
- Зі США – понад 19% (71,2 мільйона);
- з Італії – 12% (48 мільйонів доларів);
- з Ізраїлю – 10% (40,1 мільйона доларів);
- з Росії – 7% (27,1 мільйона доларів);
- з Німеччини – 6% (23,2 мільйона доларів);
- з Польщі – 5% (19,7 мільйона доларів).
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