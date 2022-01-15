Разводов в Украине было 214 012. Это также больше, чем в 2020 году. Однако несущественно – на 657.
Интересно Мохамед стало самым популярным мужским именем в столице ЕС, на третьем месте – Мохаммед
В каких регионах чаще всего женились
- В Киеве за год поженились 25 301 пар;
- Днепропетровской области – 18 77;
- Одесской области – 15 910;
- Харьковской области – 15458;
- Львовской области – 13706.
Сколько родилось украинцев
Всего в Украине за год родилось 273 772 маленьких граждан. Больше всего:
- в Киеве – 29 768 детей;
- Днепропетровской области – 19 687;
- Львовской области – 19 548;
- Одесской области – 19 437;
- Харьковской области – 15 581.
Кстати, 15 861 украинец менял имя или отчество, это аж 3 433 больше, чем в прошлом году. Больше всего имя меняли жители Киева, Днепропетровщины, Буковины, Харьковщины и Одесской области.