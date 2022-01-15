Разводов в Украине было 214 012. Это также больше, чем в 2020 году. Однако несущественно – на 657.

Интересно Мохамед стало самым популярным мужским именем в столице ЕС, на третьем месте – Мохаммед

В каких регионах чаще всего женились

  • В Киеве за год поженились 25 301 пар;
  • Днепропетровской области – 18 77;
  • Одесской области – 15 910;
  • Харьковской области – 15458;
  • Львовской области – 13706.

Сколько родилось украинцев

Всего в Украине за год родилось 273 772 маленьких граждан. Больше всего:

  • в Киеве – 29 768 детей;
  • Днепропетровской области – 19 687;
  • Львовской области – 19 548;
  • Одесской области – 19 437;
  • Харьковской области – 15 581.

Кстати, 15 861 украинец менял имя или отчество, это аж 3 433 больше, чем в прошлом году. Больше всего имя меняли жители Киева, Днепропетровщины, Буковины, Харьковщины и Одесской области.