Розлучень в Україні було 214 012. Це також більше, ніж у 2020 році. Однак несуттєво – на 657.

Цікаво Мохамед стало найпопулярнішим чоловічим ім'ям у столиці ЄС, на третьому місці – Мохаммед

У яких регіонах найчастіше одружувалися

У Києві за рік одружилися 25 301 пар;

Дніпропетровській області – 18 77;

Одеській області – 15 910;

Харківській області – 15458;

Львівській області – 13706.

Скільки народилося українців

Загалом в Україні за рік народилося 273 772 маленьких громадяни. Найбільше:

у Києві – 29 768 дітей;

Дніпропетровській області – 19 687;

Львівській області – 19 548;

Одеській області – 19 437;

Харківській області – 15 581.

До речі, 15 861 українець змінював ім'я або по батькові, це аж 3 433 більше аніж минулого року. Найбільше ім'я міняли мешканці Києва, Дніпропетровщини, Буковини, Харківщини та Одещини.

Цікаво! Посол України Євген Перебийніс розповів, що у Чехії за 2021 рік народилося 1258 українців. З них 614 – дівчатка та 644 – хлопчики. Така кількість є на 1094 дітей меншою аніж у 2020 році. До речі, найпопулярнішими іменами були Давид, Даніель, Марк, Домінік, Софія, Емілія, Анна та Злата.