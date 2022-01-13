На другому місці – ім'я Жан (6 089 людей). На третій позиції – ім'я Мохаммед (понад 4800 людей).

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Статистика у Бельгії

Водночас загальна статистика у Бельгії суттєво відрізняється.

Найпопулярнішим іменем у країні стало Жан (65 886 чоловіків). У трійку найпопулярніших імен також увійшли Марк (63 436 людей) та Патрик (50 917 людей).

Тим часом ім'я Мохаммед зайняло дев'яту позицію.

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