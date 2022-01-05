Волинянку Христину Єсейкіну з новонародженим сином Захаром уже виписали з пологового. Це вже 6 дитина у сім'ї, яку прийшла зустріти вся родина.

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Перехожа виявилась лікаркою з досвідом пологів

Пологи трапились напередодні Нового року – 31 грудня. Допомогти жінці з народженням допоміг 15-річний старший син та випадкова перехожа, яка виявилась медикинею.

Малий мені допоміг роздягнутися. Він прийняв голівку. Юра повністю положив малого на сидіння,

– згадала вона.

Також волинянка пояснила, що завершити пологи допомогла вже допомогла лікарка-інтерн Наталія Мороз, яка працює вже 1,5 року в перинатальному центрі. Вона йшла додому, але почула крики з машини та побачила розгубленого чоловіка.

Зауважте! У Волинському медоб'єднанні захисту материнства і дитинства розповіли, що упродовж 2021 року було декілька подібних екстрених пологів.

За спогадами медикині, не було сенсу віддавати жінку до медзакладу, бо вона вже народжувала. "У мене була одна проблема – на вулиці нічого немає. Коли прийшла акушерка з усіма речами, то не було вже за що переживати", – пояснила вона.

Народження немовлят: останні новини

Посол України у Чехії Євген Перебийніс розповів, що впродовж 2021 року там народилися 1258 українських громадян – 644 хлопчики та 614 дівчаток.

У 2022 році у Львові першим народився хлопчик. Він з'явився на світ о 00:23 1 січня. Його вага – 5300 грамів, а зріст – 54 сантиметри.

За даними УНН, 25 грудня на Різдво за григоріанським календарем у Києві народилося 54 дитини. З них 30 хлопчиків та 24 дівчинки.

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