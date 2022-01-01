Почувши крик породіллі, їй допомогла з пологами інтерн. Це трапилось 31 грудня 2021 року орієнтовно о 13:40.

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У Луцьку жінка народила дитину в авто біля перинатального

Очевидиця подій Оксана Микита розповіла, що 31 грудня о 13:40 до перинатального центру приїхав бус з породілею.

Чоловік бігав в паніці, не знав куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час з лікарні вийшла молода дівчина, яка прямувала до дороги. Почувши як кричить жінка з буса, вона віддала мені сумку і куртку та зі словами, що вона інтерн, побігла до машини. І тут новорічне чудо, – народився хлопчик,

– написала очевидиця.

Додала, що інтерн Наталя телефоном розповіла все лікарю та попросила принести все необхідне для немовлти та жінки.

Виданню "Волинські Новини" директорка комунального підприємства "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства та дитинства" Ірина Горавська підтвердила цю інформацію.

Додала також – пологи пройшли спокійно – і жінка, і дитина почуваються добре.

Останні новини щодо народження немовлят

Посол України у Чехії Євген Перебийніс розповів, що впродовж 2021 року там народилися 1258 українських громадян – 644 хлопчики та 614 дівчаток.

У 2022 році у Львові першим народився хлопчик – він з'явився на світ о 00:23 1 січня. Його вага – 5300 грам, а зріст – 54 сантиметри.

Окрім того, за даними УНН, 25 грудня на Різдво за григоріанським календарем у в Києві народилося 54 дитини, з них 30 хлопчиків та 24 дівчинки.

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Повний текст публікації Оксани Микити

Сьгодні (мовиться про 31 грудня 2021 року – 24 канал), в 13:40 біля перинатального центру зіткнулась із такою хорошою ситуацією. До центру приїхав бус з породілею. Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час, з лікарні, вийшла молода дівчина, прямувала до дороги. Почувши як кричить жінка з буса, вона віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини. І тут новорічне чудо, народився хлопчик. Дівчина- інтерн подзвонила лікарю і все розповіла, а також попросила принести все необхідне для немовля і жіночки. Інтерна звуть Наталя. Дякую вам.