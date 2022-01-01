Услышав крик роженицы, ей помогла с родами интерн. Это случилось 31 декабря 2021 года ориентировочно в 13:40.

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Очевидица событий Оксана Микита рассказала, что 31 декабря в 13:40 в перинатальный центр приехал бус с роженицей.

Муж бегал в панике, не знал куда обратиться, потому что жена уже рожает. В то время из больницы вышла молодая девушка, которая направлялась к дороге. Услышав как кричит женщина из буса, она отдала мне сумку и куртку и со словами, что она интерн, побежала к машине. И тут новогоднее чудо, – родился мальчик,

– написала очевидица.

Добавила, что интерн Наталья по телефону рассказала все врачу и попросила принести все необходимое для младенца и женщины.

Изданию "Волынские Новости" директор коммунального предприятия "Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства" Ирина Горавская подтвердила эту информацию.

Добавила также – роды прошли спокойно – и женщина, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Последние новости о рождении младенцев

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис рассказал, что в течение 2021 года там родились 1 258 украинских граждан – 644 мальчика и 614 девочек.

В 2022 году во Львове первым родился мальчик – он появился на свет в 00:23 1 января. Его вес – 5300 грамм, а рост – 54 сантиметра.

Кроме того, по данным УНН, 25 декабря на Рождество по григорианскому календарю, в Киеве родилось 54 ребенка, из них 30 мальчиков и 24 девочки.

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Полный текст публикации Оксаны Микиты

Сегодня (говорится о 31 декабря 2021 года – 24 канал), в 13:40 возле перинатального центра столкнулась с такой хорошей ситуацией. В центр приехал бус с роженицей. Муж бегает в панике, не знает куда обратиться, потому что жена уже рожает. В то время из больницы вышла молодая девушка, направлялась к дороге. Услышав как кричит женщина из буса, она отдала мне сумку и куртку и со словами, что она интерн, побежала к машине. И тут новогоднее чудо, родился мальчик. Девушка-интерн позвонила врачу и все рассказала, а также попросила принести все необходимое для младенца и женщины. Интерна зовут Наталья. Благодарю Вас.