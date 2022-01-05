Волынянку Кристину Есейкину с новорожденным сыном Захаром уже выписали из роддома. Это уже 6 ребенок в семье, которую пришла встретить вся семья.

К теме Пока "мужчина бегал в панике", женщина родила в авто

Прохожая оказалась врачом с опытом родов

Роды случились накануне Нового года – 31 декабря. Помочь женщине с рождением помог 15-летний старший сын и случайная прохожая, которая оказалась медиком.

Малый мне помог раздеться. Он принял головку. Юра полностью положил малого на сиденье,

– вспомнила она.

Также волынянка пояснила, что завершить роды помогла уже врач-интерн Наталья Мороз, которая работает уже 1,5 года в перинатальном центре. Она шла домой, но услышала крики из машины и увидела растерянного мужчину.

Заметьте! В Волынском медобъединении защиты материнства и детства рассказали, что на протяжении 2021 года было несколько подобных экстренных родов.

По воспоминаниям медика, не было смысла отдавать женщину в медучреждение, потому что она уже рожала. "У меня была одна проблема – на улице ничего нет. Когда пришла акушерка со всеми вещами, то не было уже за что переживать", – пояснила она.

Рождение младенцев: последние новости

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис рассказал, что в течение 2021 года там родились 1 258 украинских граждан – 644 мальчика и 614 девочек.

В 2022 году во Львове первым родился мальчик. Он появился на свет в 00:23 1 января. Его вес – 5300 граммов, а рост – 54 сантиметра.

По данным УНН, 25 декабря на Рождество по григорианскому календарю в Киеве родилось 54 ребенка. Из них 30 мальчиков и 24 девочки.

Поражает – роды на борту самолета: смотрите видео