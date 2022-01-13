На втором месте – имя Жан (6 089 человек). На третьей позиции – имя Мохаммед (более 4 800 человек).
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Статистика в Бельгии
В то же время, общая статистика в Бельгии существенно отличается.
Самое популярное имя в стране Жан (65 886 человек). В тройку популярнейших имен также вошли Марк (63 436 человек) и Патрик (50 917 человек).
Тем временем имя Мохаммед заняло девятую позицию.
Как чаще всего называли детей в Киеве
- В украинской столице в 2021 году малышам чаще всего давали такие имена: София, Мария, Злата, Максим, Иван и Матвей. Соответствующие данные были обнародованы в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины (г. Киев).
- В списке самых популярных женских имен: София, Мария, Злата, Соломия, Анастасия, Анна, Кристина, Маргарита, Ева, Милана, Полина. Мужских – Максим, Иван, Матвей, Артем, Лев, Андрей, Дмитрий, Михаил, Александр, Марк, Тимофей.
- Любят украинцы также необычные имена. В частности, девочек называли: Ими, Миа, Эва, Ясна, Мрия, Алия, Нина, Рада, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Арина, Афина. Мальчиков – Влас, Адам, Клим, Илон, Филипп, Марьян, Ярема, Архип, Савва, Оскар, Филипп, Устим, Остап, Тихон.