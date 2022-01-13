На втором месте – имя Жан (6 089 человек). На третьей позиции – имя Мохаммед (более 4 800 человек).

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Статистика в Бельгии

В то же время, общая статистика в Бельгии существенно отличается.

Самое популярное имя в стране Жан (65 886 человек). В тройку популярнейших имен также вошли Марк (63 436 человек) и Патрик (50 917 человек).

Тем временем имя Мохаммед заняло девятую позицию.

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