Данные обнародовал ИМИ по годовым итогам мониторингового исследования "Барометр свободы слова".

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Основными категориями нарушений свободы слова в Украине в 2020 году:

Препятствование законной журналистской деятельности – 99 случаев;

Избиения и нападения, которые сопровождались причинением телесных повреждений, – 24 случая;

Ограничение доступа к публичной информации для журналистов – 18 случаев;

Киберпреступления в отношении медиа и журналистов – 16 случаев.

Чаще всего право журналистов на профессию нарушали частные лица, местные власти, судебная власть, Офис президента и правоохранители.



Нарушения свободы слова в Украине в 2021 году / данные ими

В целом нарушение свободы слова в 2021 году зафиксировано во всех 23 регионах страны. По количеству нарушений:

лидирует Киев с областью (74 случая).

второе место заняли Запорожье и Одесская область (по 12 случаев),

третье – Харьковщина и Полтавщина (по 10),

четвертое – Хмельнитчина и Волынь (по 8),

пятое – Черкасщина, Ровненщина, Львовщина и Николаевщина (по 7 случаев).

Ущемлению своих прав подверглись 72 журналиста и 56 журналисток. Также зафиксировали 9 случаев повреждения имущества журналистов, 8 случаев цензуры, 6 юридического давления и 4 косвенного давления.

Обратите внимание! В 2020 году Институт массовой информации зафиксировал 229 случаев нарушений свободы слова, из них 171 случай касался физической агрессии.