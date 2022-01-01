Данные обнародовал ИМИ по годовым итогам мониторингового исследования "Барометр свободы слова".
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Основными категориями нарушений свободы слова в Украине в 2020 году:
- Препятствование законной журналистской деятельности – 99 случаев;
- Избиения и нападения, которые сопровождались причинением телесных повреждений, – 24 случая;
- Ограничение доступа к публичной информации для журналистов – 18 случаев;
- Киберпреступления в отношении медиа и журналистов – 16 случаев.
Чаще всего право журналистов на профессию нарушали частные лица, местные власти, судебная власть, Офис президента и правоохранители.
Нарушения свободы слова в Украине в 2021 году / данные ими
В целом нарушение свободы слова в 2021 году зафиксировано во всех 23 регионах страны. По количеству нарушений:
- лидирует Киев с областью (74 случая).
- второе место заняли Запорожье и Одесская область (по 12 случаев),
- третье – Харьковщина и Полтавщина (по 10),
- четвертое – Хмельнитчина и Волынь (по 8),
- пятое – Черкасщина, Ровненщина, Львовщина и Николаевщина (по 7 случаев).
Ущемлению своих прав подверглись 72 журналиста и 56 журналисток. Также зафиксировали 9 случаев повреждения имущества журналистов, 8 случаев цензуры, 6 юридического давления и 4 косвенного давления.