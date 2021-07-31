Среди утонувших в июле есть более 40 детей. Несмотря на постоянные предостережения спасателей, люди игнорируют самые элементарные правила поведения на воде.

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Последние инциденты на водоемах Украины

После полуночи 30 июля в 00:15 в Черном море в Очакове перевернулась лодка на расстоянии 700 метров от берега. На место происшествия выезжали спасатели. Они вытащили мужчину и доставили его на берег.

29 июля в Азовском море в поселке Кирилловка Запорожской области на моторной лодке спасали мужчину. Все потому, что его отнесло в море почти на 2 километра на надувном матрасе.

Похожий инцидент произошел в Белгород-Днестровском. Спасатели доставили на берег 15-летнего парня, которого унесло на матрасе на 1 километр от берега.

Правила поведения на водоемах от ГСЧС