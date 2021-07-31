Среди утонувших в июле есть более 40 детей. Несмотря на постоянные предостережения спасателей, люди игнорируют самые элементарные правила поведения на воде.
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Последние инциденты на водоемах Украины
После полуночи 30 июля в 00:15 в Черном море в Очакове перевернулась лодка на расстоянии 700 метров от берега. На место происшествия выезжали спасатели. Они вытащили мужчину и доставили его на берег.
29 июля в Азовском море в поселке Кирилловка Запорожской области на моторной лодке спасали мужчину. Все потому, что его отнесло в море почти на 2 километра на надувном матрасе.
Похожий инцидент произошел в Белгород-Днестровском. Спасатели доставили на берег 15-летнего парня, которого унесло на матрасе на 1 километр от берега.
Правила поведения на водоемах от ГСЧС
- Купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;
- не заплывайте далеко;
- никогда не плавайте в одиночку, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, которые проплывают вблизи вас;
- температура воды должна быть не ниже +17 градусов;
- плавайте в воде не более 20 минут;
- не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.