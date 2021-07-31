Серед потонулих у липні є понад 40 дітей. Попри постійні застереження рятувальників, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.
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Останні інциденти на водоймах України
Після опівночі 30 липня о 00:15 у Чорному морі в Очакові перевернувся човен на відстані 700 метрів від берега. На місце події виїжджали рятувальники. Вони витягли чоловіка та доправили його на берег.
29 липня в Азовському морі у селищі Кирилівка Запорізької області на моторному човні рятували чоловіка. Все тому, що його віднесло в море майже на 2 кілометри на надувному матраці.
Схожий інцидент трапився у Білгород-Дністровському. Рятувальники доставили на берег 15-річного хлопця, якого віднесло на матраці на 1 кілометр від берега.
Правила поведінки на водоймах від ДСНС
- Купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко;
- ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтесь до суден, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижче +17 градусів;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин;
- не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.