Жінку у воді без будь-яких ознак життя побачила працівниця ДСНС. Вона і витягла постраждалу на берег. Доки викликали швидку, працівник рятувальної станції Сміли кинувся її реанімовувати.

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Внаслідок професійних дій рятувальників жінці вдалося вижити. Наразі вона перебуває у лікарні.

Повернули до життя за 2 хвилини

Інцидент стався у Смілі на пляжі річки Тясмін 27 липня о 17:10.

73-річна жінка пішла купатися, коли у неї стався інсульт. Вона знепритомніла у воді.

На берег хвору витягувала рятувальниця Ірина Лисенко, а домедичну допомогу надавав Віктор Терновцов.

За 2 хвилини реанімаційних заходів у жінки відновилися дихання та серцебиття.

Коли на місце прибули лікарі швидкої, стан потерпілої вже був відносно стабільним. Пенсіонерку терміново госпіталізували до смілянської лікарні.

Дивіться відео реанімації 73-річної жінки у Смілі (18+):