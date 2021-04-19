В Украине смертность населения превысила уровень 2020 года на 8,3%. Сравнивали период января – февраля.

Всего с начала 2021 года умерло 109 112 человек. Это больше на 8 374 человека, чем было в аналогичный период 2020 года.

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В частности, в феврале 2021 года зафиксировали 51 391 смерть. В то же время в этом же месяце 2020 года было 47 128 умерших.

Важно! В Госстате отметили, что с начала 2021 года население Украины сократилось на 61 149 человек.



Основные демографические показатели / таблица Госстата

Количество новорожденных также снизилось. В начале 2021 года родились 43 694 украинца, а в прошлом году в этот же период – 51 085 младенцев.

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