В 2021 году умирает больше украинцев: уровень смертности увеличился на 8%
В Украине смертность населения превысила уровень 2020 года на 8,3%. Сравнивали период января – февраля.
Источник:Государственная служба статистики
Всего с начала 2021 года умерло 109 112 человек. Это больше на 8 374 человека, чем было в аналогичный период 2020 года.
К теме Каких врачей чаще всего посещали украинцы в 2020 году
В частности, в феврале 2021 года зафиксировали 51 391 смерть. В то же время в этом же месяце 2020 года было 47 128 умерших.
Основные демографические показатели / таблица Госстата
Количество новорожденных также снизилось. В начале 2021 года родились 43 694 украинца, а в прошлом году в этот же период – 51 085 младенцев.
Последние исследования Госстата
- Специалисты сообщали об увеличении уровня средней заработной платы штатного работника. В феврале 2021 году она достигла 12 549 гривен. Это на 212 гривен больше, чем в январе того же года.
- По данным Госстата, Китай стал главным торговым партнером Украины в 2020 году. Несмотря ни на что, на втором месте – Россия.
- В 2020 году значительно снизился уровень производства сельскохозяйственной продукции в Украине. По сравнению с 2019 годом – на 11,5%.
Поделиться новостью