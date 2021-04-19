В Україні смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%. Порівнювали період січня – лютого.

Загалом з початку 2021 року померло 109 112 осіб. Це більше на 8 374 людини, ніж було в аналогічний період 2020 року.

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Зокрема, у лютому 2021 року зафіксували 51 391 смерть. Водночас цього ж місяця 2020 року було 47 128 померлих.

Важливо! У Держстаті зауважили, що з початку 2021 року населення України скоротилося на 61 149 осіб.



Основні демографічні показники / Таблиця Держстату

Кількість новонароджених також знизилась. На початку 2021 року народилися 43 694 українці, а минулого року у цей же період – 51 085 немовлят.

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