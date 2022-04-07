Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Общую мобилизацию в Украине ввели в день вторжения оккупантов – 24 февраля.

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Весеннего призыва в 2022 году не будет

В 2022 году весенний призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не будут проводить. В частности, потому, что в связи с военной агрессией России 24 февраля в Украине объявили общую мобилизацию.

Во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях осуществляется в результате поступления военнообязанных и резервистов,

– говорится в сообщении.

Таким образом, потребности в проведении очередного призыва на срочную службу в апреле – июне нет.