Что именно позволило Кремлю перехватить инициативу, 24 Каналу рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук. Он подчеркнул: Россия годами системно вкладывалась в серийное производство и обучение операторов, тогда как Украина слишком долго буксовала с финансированием, открытием рынка вооружения и развитием собственного оборонно-промышленного комплекса.

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Как мы потеряли преимущество в воздухе?

Когда ВСУ начали запускать первые дроны-камикадзе, мир увидел настоящий технологический прорыв. Изготовленные буквально "на коленке" FPV-дроны за несколько сотен долларов поражали бронетехнику врага, стоимость которой исчислялась миллионами. Кульминацией стала операция “Паутина”, которую Андрей Ткачук называет "квинтэссенцией развития дроновых технологий в мире".

Мы первые придумали, извините, чуть ли не из дерьма и палок какие-то летающие штуки, которые за 300 – 400 долларов могли уничтожить танк, БМП или другую технику стоимостью миллионы,

– рассказал военный.

Но пока украинский оборонно-промышленный комплекс только набирал обороты, в России уже работала масштабная программа серийного производства. Поэтому пока Киев искал стабильное финансирование, Москва наладила конвейер дешевых шахедов. В то же время там принимали решения сразу на годы вперед.

"У них есть системность. Плохая, хорошая – но она существует. В авторитарной стране легче, потому что все работает вертикально", – объяснил Ткачук.

В Украине же, по его словам, до сих пор многие процессы тормозят бюрократические барьеры. Инвестиции задерживались, решения по рынку вооружения принимались с опозданием.

2025 год должен все изменить

Несмотря на потерю инициативы, ситуация не безнадежна. По мнению офицера, именно 2025 год должен стать точкой перелома. Государство наконец начало открывать рынок оружия, запускать новые оборонные контракты и инвестировать в обучение операторов.

"2025 год, по моим ощущениям, видениях и аналитике, становится временем перехвата инициативы назад", – подчеркнул Ткачук.

Речь идет не только о технике, но и о людях. Контрактная программа "18 – 24", которая предусматривает подготовку операторов беспилотных систем, – один из шагов, что должно изменить ситуацию.

Очень хочется новые, светлые головы в Вооруженных Силах Украины, которые будут делать разницу на линии боевого соприкосновения,

– добавил он.

Именно молодежь, уверен военный, способна сделать прорыв в технологической войне.

Важно! Продолжается сбор на нужды ветеранов спецподразделений ГУР МО Украины. Цель – 1 000 000 гривен.

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