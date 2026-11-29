Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Какие пищевые предприятия были подвергнуты атаке России?

Подсчеты Минобороны охватывают целенаправленные удары по пищевым предприятиям, продовольственным и холодильным складам, а также логистическим центрам. В то же время перечень не является полным – он основан на сообщениях СМИ и компаний, а часть пораженных объектов не разглашается из соображений безопасности.

Среди последних примеров – повторный удар по заводу "Олейна" в Днепре, уничтожение производственных мощностей компании "Королевский вкус" в Кировоградской области и повреждение резервуаров с маслом на предприятии Kernel.

После атаки на объекты Kernel компания остановила работу всех восьми своих маслоэкстракционных заводов. Также российские удары по энергетической инфраструктуре и водоснабжению вынуждают останавливать работу пищевых производств даже в тех случаях, когда непосредственного попадания в них нет.

Почему удары по пищевым предприятиям нарушают международное право?

В Минобороны подчеркивают, что атаки на продовольственную инфраструктуру нельзя рассматривать отдельно от ударов по энергетике и водоснабжению. В ведомстве считают их составляющими целенаправленного террора против гражданского населения.

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Пищевые предприятия, склады и зернохранилища, обеспечивающие потребности гражданского населения, относятся к гражданским объектам и находятся под защитой международного гуманитарного права. В частности, Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям запрещает нападения на гражданские объекты и использование голода среди населения в качестве метода ведения войны.

В Минобороны также напомнили, что в октябре премьер-министр Сергей Корецкий сообщал о 7,7 миллиарда долларов прямых убытков, которые российские атаки нанесли украинскому бизнесу с начала 2026 года.

Ранее украинская разведка также сообщала, что Россия готовит новые атаки на продовольственную инфраструктуру – в частности, элеваторы, складские комплексы, маслоэкстракционные заводы, молокозаводы и птицефабрики.