Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Які харчові підприємства атакувала Росія?

Підрахунок Міноборони охоплює цілеспрямовані удари по харчових підприємствах, продовольчих і холодильних складах та логістичних центрах. Водночас перелік не є повним — він ґрунтується на повідомленнях медіа й компаній, а частину уражених об'єктів не розголошують із міркувань безпеки.

Серед останніх прикладів — повторний удар по заводу "Олейна" у Дніпрі, знищення виробництва компанії "Королівський смак" на Кіровоградщині та пошкодження резервуарів з олією на підприємстві Kernel.

Після атаки на об'єкти Kernel компанія зупинила роботу всіх восьми своїх олійноекстракційних заводів. Також російські удари по енергетичній інфраструктурі та водопостачанню змушують зупинятися харчові виробництва навіть тоді, коли безпосереднього влучання в них немає.

Чому удари по харчових підприємствах порушують міжнародне право?

У Міноборони наголошують, що атаки на продовольчу інфраструктуру не можна розглядати окремо від ударів по енергетиці та водопостачанню. У відомстві вважають їх складовими цілеспрямованого терору проти цивільного населення.

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Харчові підприємства, склади та зерносховища, які забезпечують потреби цивільних, належать до цивільних об'єктів і перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Додатковий протокол I до Женевських конвенцій забороняє напади на цивільні об'єкти та використання голоду серед населення як методу ведення війни.

У Міноборони також нагадали, що в жовтні прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомляв про 7,7 мільярда доларів прямих збитків, яких російські атаки завдали українському бізнесу від початку 2026 року.

Раніше українська розвідка також повідомляла, що Росія готує нові атаки на продовольчу інфраструктуру — зокрема, елеватори, складські комплекси, олійноекстракційні заводи, молокозаводи та птахофабрики.