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      20 лет опыта на украинском рынке отмечает компания "Снежка-Украина"

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      Сегодня это известный в Украине производитель водоэмульсионных красок, шпатлевок и других лакокрасочных материалов.

      Это мощное предприятие, объединяющее два цеха, лаборатории по контролю производства, склад готовой продукции и современный офис.

      "Мы не только интенсивно развиваем инфраструктуру предприятия и кадровый потенциал, а также непрерывно расширяем ассортимент, применяя его к нуждам и требованиям украинского рынка. Сегодня предлагаем свои продукты под различными торговыми марками, в частности, "Снежка", "Акрил-Путц", "Видарон", Foveo Tech", – рассказал генеральный директор компании "Снежка-Украина" Марек Павлусь.

      Для Группы компаний "Снежка" украинский рынок является очень важным в Восточной Европе. За двадцать лет деятельности "Снежка-Украина" стала одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов в Украине в сегменте водоэмульсионных красок.

      "Украина быстро развивается, поэтому есть много вещей для восстановления, покраски и строительства, поэтому этот рынок привлекателен для производителей красок. По мере развития экологических трендов, а также учитывая то, что украинские потребители еще большее внимание будут обращать на экологию, соответственно наши продукты в этом сегменте будут еще более интересными и привлекательными", – отметил Президент Группы компаний "Śnieżka" Петр Микрут.

      "Снежка-Украина" как ответственный производитель заботится о применении экологичных технологий в производстве продукции, поэтому изделия предприятия внесены в реестр экологически сертифицированной продукции Украины. Отметим, что лакокрасочные материалы завод производит по рецептуре и по лицензии акционерного общества "Фабрика красок и лаков Śnieżka", поэтому продукция соответствует европейским стандартам качества.

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