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      20 років досвіду на українському ринку відзначає компанія "Снєжка-Україна"

      Нова тема 75 Читать новость на русском

      Сьогодні це відомий в Україні виробник водоемульсійних фарб, шпаклівок та інших лакофарбових матеріалів.

      Це потужне підприємство, що об'єднує два цехи, лабораторію з контролю виробництва, склад готової продукції та модерний офіс.

      "Ми не тільки інтенсивно розвиваємо інфраструктуру підприємства й кадровий потенціал, а також безперервно розширюємо асортимент, застосовуючи його до потреб і вимог українського ринку. Сьогодні пропонуємо свої продукти під різними торговельними марками, зокрема, "Снєжка", "Акрил-Путц", "Відарон", Foveo Tech", - розповів генеральний директор компанії "Снєжка-Україна" Марек Павлусь.

      Для Групи компаній "Снєжка" український ринок є дуже важливим у Східній Європі. За двадцять років діяльності "Снєжка-Україна" стала одним з провідних виробників лакофарбових матеріалів в Україні у сегменті водоемульсійних фарб.

      "Україна швидко розвивається, тож є багато речей для відновлення, фарбування й будівництва, тому цей ринок привабливий для виробників фарб. У міру розвитку екологічних трендів, а також, зважаючи на те, що українські споживачі ще більшу увагу звертатимуть на екологію, відповідно наші продукти у цьому сегменті будуть ще більш цікавими і привабливими", - зазначив Президент Групи компаній "Śnieżka" Пйотр Мікрут.

      "Снєжка-Україна" як відповідальний виробник турбується про застосування екологічних технологій у виробництві продукції, тому вироби підприємства внесені до реєстру екологічно сертифікованої продукції України. Зазначимо, що лакофарбові матеріали завод виготовляє за рецептурою і згідно із ліцензією Акціонерного товариства "Фабрика Фарб і Лаків Śnieżka", тож продукція відповідає європейським стандартам якості.

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