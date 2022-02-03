Интенсивность со стороны российских оккупантов в последнее время невысока. Об этом министр обороны заявил на брифинге, сообщает 24 канал.
Кстати На Донбассе за сутки зафиксировано почти 200 нарушений, – ОБСЕ
Перемирие работает
Так, украинская сторона фиксирует значительное уменьшение боевых потерь.
У нас уже 21 день не погиб ни один наш воин. Надеюсь, что эта тенденция сохранится,
– сказал Резников.
Несмотря на это, Россия продолжает поставлять боевикам оружие и горюче-смазочные материалы.
Кроме того, на оккупированных территориях сейчас происходит ротация. Украинская разведка сообщила об испуге и плохом психическом состоянии среди наемников. Дело в том, что они слушают российскую пропаганду о якобы будущем украинском нападении.
Какая сейчас ситуация на фронте
- За сутки 2 февраля на Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Кроме того, 1 раз боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.
- Также 2 февраля оккупанты атаковали пункт въезда – выезда "Гнутово". К счастью, никто не пострадал.
- С начала 2022 года на Донбассе погибли четыре наших военных. Все – в начале января.
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