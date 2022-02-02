Обстрел начался около 08:30. К счастью, потерь среди личного состава нет.

Важно Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2022 году

Жетон защитил военного

Одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон. Он остановил осколок гранаты. Показали фото поврежденного документа.

Удостоверение защитило военного / Фото ООС

В ООС подчеркнули, что такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают – враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и пренебрегает требованиями международного права при ведении боевых действий.

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