Обстріл почався близько 08:30. На щастя, втрат серед особового складу немає.

Важливо Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2022 році

Жетон захистив військового

Одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон. Він зупинив осколок гранати. Показали фото пошкодженого документа.



Посвідчення захистило військового / Фото ООС

В ООС наголосили, що такі дії окупантів вчергове підтверджують – ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та нехтує вимогами Міжнародного права при веденні бойових дій.



Осколки від обстрілів / Фото ООС

Якою була доба на Донбасі

Протягом 1 лютого окупанти 2 рази зривали тишу.

У напрямку Мар'їнки вони відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків – обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат та поранених серед наших захисників не було.

Зверніть увагу! Попри щоденні обстріли, російські окупанти на Донеччині поширюють цинічний фейк, мовляв, Генштаб ЗСУ затвердив "план наступу" на Донбас. Документ начебто збираються представити. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія здатна повернути окуповані території. Однак ми не підемо на військовий шлях, адже будуть численні жертви серед цивільних.

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