Обстріл почався близько 08:30. На щастя, втрат серед особового складу немає.
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Жетон захистив військового
Одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон. Він зупинив осколок гранати. Показали фото пошкодженого документа.
Посвідчення захистило військового / Фото ООС
В ООС наголосили, що такі дії окупантів вчергове підтверджують – ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та нехтує вимогами Міжнародного права при веденні бойових дій.
Осколки від обстрілів / Фото ООС
Якою була доба на Донбасі
Протягом 1 лютого окупанти 2 рази зривали тишу.
У напрямку Мар'їнки вони відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків – обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат та поранених серед наших захисників не було.
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