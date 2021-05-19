Рассказываем о том, какой должна быть стоимость проезда в столичном транспорте, пересмотрят ли тарифы и к каким переменам готовиться горожанам.

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Почему коммунальный транспорт оказался в затруднительном положении

После карантина муниципальный транспорт оказался в затруднительном положении, ведь пассажиропоток существенно уменьшился, следовательно уменьшились и доходы. Александр Хмелевский кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что главной причиной затруднительного положения общественного транспорта является пандемия и локдауны. Например, в 2020 году "Киевский метрополитен" сократил перевозки пассажиров на 44%, "Киевпастранс" сократил перевозки на 40%. Кроме того, подорожало горючее, электроэнергия, выросла минимальная заработная плата. Оба предприятия по итогам 2020 года понесли многомиллионные убытки. Из-за финансовых трудностей планируется перевести часть персонала на четырехдневную рабочую неделю.

Киевская власть вынуждена, за средства местного бюджета, финансировать работу предприятий. Однако, в значительной мере убытки возникли из-за коррупции и неэффективной деятельности руководства предприятий. Вспомним хотя бы искусственно созданный двухмиллиардный долг Метрополитена перед компанией "Укррослизинг",

– говорит Хмелевский.

Он добавил, что доходы от рекламы также теряются на счетах фирм-посредников. "Поэтому предлагая повысить стоимость проезда до 21 гривны, предприятия хотят переложить на пассажиров как свои провальные операции, так и убытки от локдаунов", – пояснил Хмелевский.

Он добавил, что в Киеве и сейчас стоимость проезда в общественном транспорте самая высокая в Украине. В большинстве городов стоимость проезда составляет 4-5 гривен. Хотя часто такая плата не покрывает убытков, однако транспортные предприятия получают дотации из местных бюджетов и этих денег хватает. То есть, предложенная плата за проезд 21 гривна – необоснованная. Однако, вводя локдаун, власть должна понимать негативные последствия, которые он будет иметь для экономики, и компенсировать нанесенные коммунальным предприятиям убытки за счет бюджетных средств.

Урбанист Александр Гречко объяснил, что сущность общественного транспорта в том, чтобы он дешевле перевозил большое количество людей. Таким образом осуществляется эффективная логистика, когда в одном автобусе может ехать, например, 60-100 человек, и он заменяет 50-70 автомобилей, которые едут в центральную часть города, везут только одного человека, создают пробки, ДТП и загрязняют город. Все страны Европы стимулируют использование именно общественного транспорта и хотя транспорт там качественный, он все равно дотационный.

Людям кажется, что он там гораздо дороже, но там совершенно другая политика. Там гораздо выгоднее горожанину купить проездной на месяц или на полгода, чем каждый раз оплачивать по одной поездке. Там одноразовая поездка может стоить на наши деньги 30-35 гривен, но если ты покупаешь безлимитный проездной на месяц, то понятно, что одна поездка будет стоить всего 5-6 гривен. У нас есть стандартный тариф – 8 гривен, если у тебя есть карточка, то ты сможешь платить по 6,5 гривен, но нет проездных. Они были лет пять назад, но их постепенно уничтожили,

– говорит Гречко.

Он добавил, что власть не стимулирует людей больше пользоваться коммунальным транспортом, а карантинные ограничения были такими, что люди, если и хотели это делать, то их просто выталкивали из этого транспорта. Поэтому люди перешли на маршрутки или автомобили. В 2010 году доходы в "Киевпасстранс" составили более 1 миллиарда гривен, а в 2020 году, уже во время карантина, они получили лишь 575 миллионов гривен от оплаты за проезд. То есть поступления сократились вдвое. В условиях коронавируса власти города сознательно принесли в жертву коммунальный транспорт. Речь идет о правиле посадки только такого количества пассажиров, сколько сидений в транспорте – говорит эксперт.

Он добавил, что в результате в 2020 году "Киевпастранс" перевез 213 миллионов пассажиров, 64% – это льготники и только 36% – платные пассажиры (в 2019 году было 323 млн пассажиров, распределение было – 57% и 43% соответственно). Сколько за прошлый год перевезли маршрутками – неизвестно. Но вряд ли количество льготников в них превышает 5%.



Эксперты сомневаются, что стоимость проезда вырастет до 21 гривны / Фото Unsplash

Будут ли расти тарифы

Александр Хмелевский говорит, что Киевсовет уже обратился к Кабмину о выделении 4 миллиардов гривен для компенсации перевозки пассажиров льготных категорий (хотя Бюджетным кодексом предусмотрено осуществлять компенсации за перевозку льготников, пользуясь местными бюджетами). То есть идет обычный шантаж: дайте нам денег, а то повысим плату за проезд.

Вероятность роста платы за проезд достаточно высока. Власть привыкла перекладывать потери от собственных просчетов на население. Лето является наиболее благоприятным временем для поднятия стоимости проезда. В это время люди разъезжаются на отдых, протестная активность снижается. Конечно, до 21 гривны проезд не подорожает, но плата на уровне 12 гривен вполне реальна,

– говорит эксперт

В КГГА говорят, что решение о повышении цены на проезд в Киеве примут после анализа соответствующих расчетов, а займет все это несколько месяцев. Чиновники уверяют, что процесс обсуждения поднятия стоимости проезда будет публичным, а решение будут принимать, считаясь с мнением горожан.

Александр Гречко говорит, что повышение тарифов только ухудшит ситуацию и все меньше горожан будут пользоваться коммунальным общественным транспортом.

Если власть установит тариф 15-20 гривен на одну поездку, но сделает проездной на месяц на один вид транспорта, который будет стоить 400 гривен, люди будут покупать проездные билеты и будут пользоваться транспортом. Если просто поднять тарифы и не сделать удобные варианты выбора для пассажиров – люди пересядут на маршрутки, собственные автомобили. Соответственно, убыточность "Киевпасстранс" увеличится и он будет недополучать выручку, хотя и увеличит тариф,

– пояснил Гречко.

Что произошло

"Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" направили мэру столицы Виталию Кличко заявление с просьбой увеличить цену на общественный транспорт втрое. Мотивируют это тем, что перевозка во времена карантина стала очень убыточной. Например, в прошлом году ущерб столичного метро составил 1 миллиард 175 миллионов гривен.

Если тарифы не повысят, то "Киевпастранс" просит выделить 2,477 миллиарда гривен. Большинство этой суммы направят на оплату услуг перевозки наземным транспортом.

Согласно последним расчетам предприятий:

себестоимость перевозки 1 пассажира в метро составит 20,04 гривны. А экономически обоснованная стоимость проезда в метро – 21,05 гривны;

себестоимость поездки одного пассажира в трамвае, троллейбусе и автобусе – 20,50 гривны (экономически обоснованным назвали тариф – 25,18 гривны)

в городской электричке себестоимость перевозки составляет 71,72 гривны (экономически обоснованная – 78,90 гривны).

Напомним, что о повышении стоимости проезда говорят еще с февраля 2021 года. Тогда эксперты говорили, что цены могут вырасти на 10-15%. Впрочем, рассмотрение этого вопроса тогда отложили.