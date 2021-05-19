Розповідаємо про те, якою повинна бути вартість проїзду у столичному транспорті, чи переглянуть тарифи та до яких змін готуватися містянам.

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Чому комунальний транспорт опинився у скрутному становищі

Після карантину муніципальний транспорт опинився у скрутному становищі, адже пасажиропотік суттєво зменшився, отже зменшилися й доходи. Олександр Хмелевський кандидат економічних наук, незалежний експерт, каже, що головною причиною скрутного становища громадського транспорту є пандемія та локдауни. Наприклад, у 2020 році "Київський метрополітен" скоротив перевезення пасажирів на 44 %, "Київпастранс" скоротив перевезення на 40 %. Крім того, подорожчало пальне, електроенергія, зросла мінімальна заробітна плата. Обидва підприємства за підсумками 2020 року зазнали багатомільйонні збитки. Через фінансові труднощі планується перевести частину персоналу на чотириденний робочий тиждень.

Київська влада змушена, коштом місцевого бюджету, фінансувати роботу підприємств. Проте, значною мірою збитки виникли через корупцію та неефективну діяльність керівництва підприємств. Згадаймо хоча б штучно створений двохмільярдний борг Метрополітену перед компанією "Укррослізинг", –

говорить Хмелевський.

Він додав, що доходи від реклами також губляться на рахунках фірм-посередників. "Тому пропонуючи підвищити вартість проїзду до 21 гривні, підприємства хочуть перекласти на пасажирів як свої провальні операції, так і збитки від локдаунів", – пояснив Хмелевський.

Він додав, що в Києві й зараз вартість проїзду в громадському транспорті найвища в Україні. В більшості міст вартість проїзду становить 4-5 гривень. Хоча часто така плата не покриває збитків, проте транспортні підприємства отримують дотації з місцевих бюджетів і цих грошей вистачає. Тобто, запропонована плата за проїзд 21 гривень необґрунтована. Проте, запроваджуючи локдаун, влада має розуміти негативні наслідки, які він буде мати для економіки та компенсувати завдані комунальним підприємствам збитки коштом бюджетних коштів.

Урбаніст Олександр Гречко пояснив, що сутність громадського транспорту у тому, щоб він найдешевше перевозив велику кількість людей. Таким чином здійснюється ефективна логістика, коли в одному автобусі може їхати, наприклад, 60-100 людей, і він замінює 50-70 автомобілів, які їдуть у центральну частину міста, везуть лише одну людину, створюють затори, ДТП і забруднюють місто. Всі країни Європи стимулюють використання саме громадського транспорту і хоча транспорт там якісний, він все одно дотаційний.

Людям здається, що він там набагато дорожчий, але там абсолютно інша політика. Там набагато вигідніше містянину купити проїзний на місяць чи на пів року, ніж кожного разу оплачувати по одній поїздці. Там одноразова поїздка може коштувати на наші гроші 30-35 гривень, але якщо ти купуєш безлімітний проїзний на місяць, то зрозуміло, що одна поїздка коштуватиме лише 5-6 гривень. У нас є стандартний тариф – 8 гривень, якщо в тебе є картка, то ти зможеш платити по 6,5 гривень, але немає проїзних. Вони були років п’ять тому, але їх поступово знищили,

– говорить Гречко.

Він додав, що влада не стимулює людей більше користуватися комунальним транспортом, а карантинні обмеження були такими, що люди, якщо й хотіли це робити, то їх просто виштовхували з цього транспорту. Тому люди перейшли на маршрутки чи автомобілі. У 2010 році доходи у "Київпастрансу" склали понад 1 мільярд гривень, а у 2020 році, вже під час карантину, вони отримали лише 575 мільйонів гривень від оплати за проїзд. Тобто надходження скоротилися вдвічі. В умовах коронавірусу влада міста свідомо принесла в жертву комунальний транспорт. Мова йде про правило посадки тільки такої кількості пасажирів, скільки є сидінь у транспорті, – говорить експерт.

Він додав, що у результаті у 2020 році "Київпастранс" перевіз 213 мільйонів пасажирів, 64% – це пільговики і тільки 36% – платні пасажири (у 2019 році було 323 мільйони пасажирів, розподіл був – 57% і 43% відповідно). Скільки за минулий рік перевезли маршрутками – невідомо. Але навряд чи кількість пільговиків у них перевищує 5%.

Експерти мають сумніви, що вартість проїзду зросте до 21 гривні / Фото Unsplash

Чи будуть зростати тарифи

Олександр Хмелевський каже, що Київрада вже звернулася до Кабміну щодо виділення 4 мільярдів гривень для компенсації перевезення пасажирів пільгових категорій (хоча Бюджетним кодексом передбачено здійснювати компенсації за перевезення пільговиків користуючись місцевими бюджетами). Тобто йде звичайний шантаж: дайте нам грошей, а то підвищимо плату за проїзд.

Ймовірність зростання плати за проїзд є достатньо високою. Влада звикла перекладати втрати від власних прорахунків на населення. Літо є найбільш сприятливим часом для підняття вартості проїзду. В цей час, люди роз'їжджаються на відпочинок, протестна активність знижується. Звісно, до 21 гривні проїзд не подорожчає, але плата на рівні 12 гривень є цілком реальною,

– говорить експерт

У КМДА кажуть, що рішення про підвищення ціни на проїзд у Києві ухвалять після аналізу відповідних розрахунків, а займе все це декілька місяців. Чиновники запевняють, що процес обговорення підняття вартості проїзду буде публічним, а рішення ухвалюватимуть, зважаючи на думку містян.

Олександр Гречко каже, що підвищення тарифів лише погіршить ситуацію і все менше містян буде користуватися комунальним громадським транспортом.

Якщо влада встановить тариф 15-20 гривень на одну поїздку, але зробить проїзний на місяць на один вид транспорту, який коштуватиме 400 гривень, люди будуть купувати проїзні квитки та будуть користуватися транспортом. Якщо просто підняти тарифи та не зробити зручні варіанти вибору для пасажирів – люди пересядуть на маршрутки, власні автомобілі. Відповідно, збитковість "Київпастрансу" збільшиться і він буде недоотримувати виручку, хоча й збільшить тариф,

– пояснив Гречко.

Що сталося

"Київський метрополітен" та "Київпастранс" направили до мера столиці Віталія Кличка заяву з проханням збільшити ціну на громадський транспорт втричі. Мотивують це тим, що перевезення у часи карантину стало дуже збитковим. Наприклад, минулого року збиток столичного метро становив 1 мільярд 175 мільйонів гривень.

Якщо тарифи не підвищать, то "Київпастранс" просить виділити 2,477 мільярда гривень. Більшість цієї суми направлять на оплату послуг перевезення наземним транспортом.

Відповідно до останніх розрахунків підприємств:

собівартість перевезення 1 пасажира у метро становитиме 20,04 гривні. А економічно обґрунтована вартість проїзду в метро – 21,05 гривні;

собівартість поїздки одного пасажира в трамваї, тролейбусі та автобусі – 20,50 гривні (економічно обґрунтованим назвали тариф – 25,18 гривні);

у міській електричці собівартість перевезення становить 71,72 гривні (економічно обґрунтована – 78,90 гривні).

Нагадаємо, що про підвищення вартості проїзду говорять ще з лютого 2021 року. Тоді експерти казали, що ціни можуть зрости на 10-15%. Втім, розгляд цього питання тоді відтермінували.