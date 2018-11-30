22-й штат США признал Голодомор геноцидом украинцев

В пятницу, 30 ноября, Род-Айленд признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, таким образом присоединившись к 21-му американскому штата, которые приняли такое решение ранее.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

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"Благодаря усилиям и украинских дипломатов в США, и украинской общины сегодня мы уже имеем более двух десятков американских штатов, которые четко заявляют о своей позиции относительно действий Советского Союза в начале ХХ века в Украине: "Голодомор – это акт геноцида", – отметили в сообщении.

Напомним, только в ноябре решение признать Голодомор геноцидом украинского народа приняли штаты Коннектикут, Северная Каролина, Орегон, Алабама. До этого, 4 октября, Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932 -1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: