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      22-й штат США визнав Голодомор геноцидом українців

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      Род-Айленд визнав Голодомор геноцидом українців
      Род-Айленд визнав Голодомор геноцидом українців / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 30 листопада, Род-Айленд визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, таким чином приєднавшись до 21-ого американського штату, які ухвалили аналогічне рішення раніше.

      Про це повідомили у посольстві України в США. 

      Читайте також:  Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид

      "Завдяки спільним зусиллям і українських дипломатів у США, і української громади на сьогодні ми вже маємо більше двох десятків американських штатів, які чітко заявляють про свою позицію щодо дій Радянського Союзу на початку ХХ століття в Україні: "Голодомор – це акт геноциду", – зазначили у повідомленні. 

      Нагадаємо, тільки у листопаді рішення визнати Голодомор геноцидом українського народу прийняли штати Коннектикут, Північна Кароліна, Орегон, Алабама. До того, 4 жовтня, Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян. 

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини США Новини політики Новини України Голодомор
      Джерело: 24 Канал
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