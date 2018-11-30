22-й штат США визнав Голодомор геноцидом українців

У п'ятницю, 30 листопада, Род-Айленд визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, таким чином приєднавшись до 21-ого американського штату, які ухвалили аналогічне рішення раніше.

Про це повідомили у посольстві України в США.

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"Завдяки спільним зусиллям і українських дипломатів у США, і української громади на сьогодні ми вже маємо більше двох десятків американських штатів, які чітко заявляють про свою позицію щодо дій Радянського Союзу на початку ХХ століття в Україні: "Голодомор – це акт геноциду", – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, тільки у листопаді рішення визнати Голодомор геноцидом українського народу прийняли штати Коннектикут, Північна Кароліна, Орегон, Алабама. До того, 4 жовтня, Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

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