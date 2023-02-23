Об этом 24 Каналу рассказал кандидат исторических наук Владлен Мараев. По его словам, именно 23 февраля – чисто совковый праздник. Он абсолютно фейковый. Сначала его называли Днем Красной армии и флота, а затем сделали День Советской армии и Военно-морского флота.

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Иногда ошибочно полагают, что 23 февраля образовали самую Красную армию. Однако на самом деле это произошло 28 января 1918 декретом Совета народных комиссаров, который был под руководством Ленина.

23 февраля большевики были вынуждены принять ультиматум немцев.

Как отметил Мараев, к популяризации этого праздника приложился в 1930-х годах Сталин. Он утверждал, что в этот день красноармейцы якобы разгромили подразделения немецких войск.

Что касается даты 23 февраля, то ее сильно распиарил в 1930-х годах Сталин. Тот утверждал, что в этот день подразделения Красной армии разгромили немецкие войска, наступавшие на Нарву и Псков. Это был фейк. Историки установили, что 23 февраля 1918 года германские войска находились в 55 км от Пскова и в 170 км от Нарвы,

– отметил Мараев.

В это время там не могло быть никаких сражений. А уже 25 февраля немцы спокойно взяли Псков, а Нарву – 4 марта. Поэтому история этого "праздника" – вымысел.

Однако был еще один любопытный нюанс. Именно в этот день, 23 февраля 1918 года, произошло очень неприятное для большевиков и россиян событие. Ленинское правительство было вынуждено принять немецкий ультиматум, согласно которому большевистские войска должны были покинуть территорию Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и почти всей Беларуси.

Ленин был вынужден это принять, ведь боеспособных войск у него практически не было. А германская армия начинала мощное наступление. В случае отказа германцы могли бы захватить и Петроград, и Москву.

И большевистское правительство было бы просто уничтожено. В частности, чтобы отвлечь внимание от этого события, и запустили миф, что в этот день были какие-то значительные победы над немцами.

– подчеркнул Мараев.

Хуже всего, что в свое время Украина также отмечала этот день. Однако, к счастью, с 2014 года мы празднуем День защитников и защитниц Украины 14 октября. Этот праздник опирается на украинские традиции Покровы и украинского казачества.

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Большинство российских праздников – фейковые.

Мараев заметил, что в России практически нет нефейковых праздников. Иногда они могут иметь мелкий исторический подтекст, на который наслаиваются огромные пласты мифологии и извращенной информации. Это формирует имидж "великой мощной империи".

В них несколько лет назад установили дни военной славы, посвященные разным сражениям. Там отмечали и Бородинскую битву, несмотря на то, что российская армия там проиграла, а французская – одержала победу. После этого там спустя неделю взяли Москву. Но они празднуют,

– рассказал Мараев.

Стоит ли отмечать 1 мая и 9 мая

По мнению Мараева, 1 мая – все-таки международный день. И нет ничего плохого в том, чтобы его отмечать. Конечно, в СССР сделали из него культ, но этот праздник все-таки международный.

9 мая следовало бы перенести на день раньше. Но не отмечать его, а вспоминать погибших в войне.

На мой взгляд, стоит сделать 8 мая, как это отмечают в Европе. День памяти и примирения. Они не празднуют, а наоборот – чтят погибших, потому что во Второй мировой были колоссальные жертвы. Десятки миллионов погибших. Лучше отойти от традиций празднований и перейти к традициям памяти. Синхронно с Европой,

– считает Мараев.