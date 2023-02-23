Про це 24 Каналу розповів кандидат історичних наук Владлен Мараєв. За його словами, саме 23 лютого – чисто совкове свято. Воно абсолютно фейкове. Спершу його називали Днем Червоної армії і флоту, а згодом зробили День Радянської армії та Військово-морського флоту.

До теми 23 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

Інколи помилково вважають, що 23 лютого утворили саму Червону армію. Однак насправді це сталося 28 січня 1918 року декретом Ради народних комісарів, яка була під керівництвом Леніна.

23 лютого більшовики були змушені прийняти ультиматум німців

Як наголосив Мараєв, до популяризації цього "свята" доклався у 1930-х роках Сталін. Він стверджував, що в цей день червоноармійці нібито розгромили підрозділи німецьких військ.

Щодо дати 23 лютого, то її сильно розпіарив в 1930-х роках Сталін. Той стверджував, що цього дня підрозділи Червоної армії розгромили німецькі війська, які наступали на Нарву та Псков. Це був фейк. Історики встановили, що 23 лютого 1918 року німецькі війська перебували в 55 кілометрів від Пскова і в 170 кілометрів від Нарви,

– зазначив Мараєв.

У цей час там не могло бути ніяких боїв. А вже 25 лютого німці спокійно взяли Псков, а Нарву – 4 березня. Тому історія цього "свята" – вигадка.

Однак був ще один цікавий нюанс. Саме цього дня, 23 лютого 1918 року, сталася дуже неприємна для більшовиків та росіян подія. Ленінський уряд був змушений прийняти німецький ультиматум, за яким більшовицькі війська мали покинути територію Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, України та майже всієї Білорусі.

Ленін був змушений це прийняти, адже боєздатних військ у нього практично не було. А німецька армія розпочинала потужний наступ. В разі відмови німці могли б захопити і Петроград, і Москву.

І більшовистський уряд був би просто-таки знищений. Зокрема, щоб відвернути увагу від цієї події, і запустили міф, що в цей день були якісь значні перемоги над німцями,

– підкреслив Мараєв.

Найгірше, що свого часу Україна також відзначала цей день. Однак, на щастя, з 2014 року усі ми святкуємо День захисників і захисниць України 14 жовтня. Це свято спирається на українські традиції Покрови та українського козацтва.

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Більшість російських свят – фейкові

Мараєв зауважив, що в Росії практично немає нефейкових свят. Інколи вони можуть мати дрібний історичний підтекст, на який нашаровують величезні пласти міфології та перекрученої інформації. Це формує імідж "великої потужної імперії".

В них кілька років тому встановили дні воєнної слави, присвячені до різних битв. Там відзначали і Бородінську битву, попри те, що російська армія там програла, а французька – здобула перемогу. Після цього там через тиждень взяли Москву. Але вони святкують,

– розповів Мараєв.

Чи варто відзначати 1 травня та 9 травня

На думку Мараєва, 1 травня – все-таки міжнародний день. І немає нічого поганого в тому, щоб його відзначати. Звісно, в СРСР зробили з нього культ, але це свято таки є міжнародним.

9 травня варто було б перенести на день раніше. Але не святкувати його, а споминати загиблих у війні.

На мою думку, варто зробити 8 травня, як це відзначають у Європі. День пам'яті та примирення. Вони не святкують, а навпаки – вшановують полеглих, бо 2 Світову вартувала колосальних жертв. Десятки мільйонів загиблих. Краще відійти від традицій святкувань і перейти до традицій вшанування пам'яті. Синхронно з Європою,

– вважає Мараєв.