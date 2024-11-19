Про головні новини 19 листопада, ситуацію на фронті, воєнні злочини росіян та наслідки ворожих атак читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:22, 19 листопада

На Брянщині, де розташований великий арсенал, пролунали вибухи

У Брянській області видалась неспокійна ніч проти 19 листопада. Оголосили про ракетну небезпеку, після чого в регіоні чули гучні вибухи та бачили пожежу.

Найбільш потужний вибух чули у місті Карачев. Ба більше, за одним вибухом послідували й інші.

Ймовірно, мовиться про арсенал Головного ракетно-артилерійського управління ворожого міноборони. На нього вже навідувалась "бавовна" 5 жовтня.

За попередніми даними, тоді в арсеналі зберігали керовані авіаційні бомби, якими Росія тероризує українські міста. Також у повітря злетіли боєприпаси, які окупантам передала Північна Корея.

06:20, 19 листопада

Вночі у Києві чули вибухи

Близько 3:00 19 листопада у Києві чули звуки вибухів. Ймовірно, вони лунали за межами міста.

З вечора Київську область атакували дрони-камікадзе, запущені з території Росії.

06:17, 19 листопада

Ворог просунувся у Торецьку, Кураховому та ще поблизу кількох населених пунктів, – DeepState

Вночі 19 листопада аналітики DeepState оновили карти фронту.

Відповідно до даних фахівців, солдати російської армії просунулися біля кількох населених пунктів.

Ворог просунувся у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках,
– ідеться в повідомленні.

Аналітики також додали, що сили противника просунулися біля Часового Яру, Погребків, Юріївки, Роздольного.