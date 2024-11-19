О главных новостях 19 ноября, ситуации на фронте, военных преступлениях россиян и последствиях вражеских атак читайте в материале 24 Канала.
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На Брянщине, где расположен крупный арсенал, прогремели взрывы
В Брянской области выдалась неспокойная ночь на 19 ноября. Объявили о ракетной опасности, после чего в регионе слышали громкие взрывы и видели пожар.
Наиболее мощный взрыв слышали в городе Карачев. Более того, за одним взрывом последовали и другие.
Вероятно, говорится об арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления вражеского минобороны. На него уже наведывалась "хлопок" 5 октября.
По предварительным данным, тогда в арсенале хранили управляемые авиационные бомбы, которыми Россия терроризирует украинские города. Также в воздух взлетели боеприпасы, которые оккупантам передала Северная Корея.
Ночью в Киеве слышали взрывы
Около 3:00 19 ноября в Киеве слышали звуки взрывов. Вероятно, они раздавались за пределами города.
С вечера Киевскую область атаковали дроны-камикадзе, запущенные с территории России.
Враг продвинулся в Торецке, Курахово и еще вблизи нескольких населенных пунктов, – DeepState
Ночью 19 ноября аналитики DeepState обновили карты фронта.
Согласно данным специалистов, солдаты российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов.
Враг продвинулся в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках,
– говорится в сообщении.
Аналитики также добавили, что силы противника продвинулись возле Часового Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного.