06:22, 19 ноября

В Брянской области выдалась неспокойная ночь на 19 ноября. Объявили о ракетной опасности, после чего в регионе слышали громкие взрывы и видели пожар.

Наиболее мощный взрыв слышали в городе Карачев. Более того, за одним взрывом последовали и другие.

Вероятно, говорится об арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления вражеского минобороны. На него уже наведывалась "хлопок" 5 октября.

По предварительным данным, тогда в арсенале хранили управляемые авиационные бомбы, которыми Россия терроризирует украинские города. Также в воздух взлетели боеприпасы, которые оккупантам передала Северная Корея.