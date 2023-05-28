Гетман Петр Сагайдачный, атаман Холодного Яра Ларион Завгородний, главнокомандующий УПА Роман Шухевич, командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло… Эти имена и имена еще тысяч украинских известных и неизвестных воинов выбиты на скрижалях украинской истории. Это подлинные титаны духа своего времени, которые боролись против России в том или ином виде до конца.

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Кому-то мы обязаны ретроспективно за нашу богатую историю неповиновения врагу, кто-то закладывал фундамент нынешней эпохи Независимости, кто-то является современником и отстаивал имя Украины на карте в эпоху, когда казалось, что войны должны закончиться.

Однако объединяет их одно: абсолютная приверженность Родине и статус Героев Украины – государственных или народных. На наше поколение выпало немало задач, одна из которых – навсегда утвердить День Украинских Героев.

Начало Дню Героев положила гибель Евгения Коновальца

Если тема 8 или 9 мая вызвала дискуссии в обществе относительно утверждения наиболее корректной даты, то с 23 мая все очевидно. Ведь именно этот день имеет важный исторический контекст для современных титанов духа и героев прошлых эпох.

Пусть для многих украинцев движение ОУН ассоциируется со Степаном Бандерой, но представить подпольную деятельность борцов за свободу без Евгения Коновальца просто невозможно. Именно Коновалец активно участвовал в формировании украинской государственности еще в 1917 году, сформировав Галицко-Буковинский курень сечевых стрельцов, который вскоре превратился в одну из самых боеспособных частей Армии УНР. Также будучи полковником корпуса Сечевых Стрельцов, подчеркивал недопустимость заключения федеративного союза с Россией. Коновалец активно участвовал в укреплении боеспособности республиканской армии. В 1918 – 1919 годах руководил дивизией, корпусом и группой Сечевых Стрельцов во время боевых операций против большевистских и деникинских войск.

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После неудачи украинской революции был вынужден эмигрировать, проживал в Чехословакии, Германии, Швейцарии и Италии. Уже оттуда он продолжал вести деятельность по формированию ячеек Объединения украинских националистов, которые были не согласны с советской оккупацией нашей территории. Не имея возможности оказывать реальное сопротивление внутри СССР, герой этой истории делал все от себя зависящее в экзиле, чтобы подготовить достаточное количество мотивированных и умелых воинов, которые в дальнейшем подорвали бы устройство "тюрьмы народов".

Но жизнь Коновальца, как одного из ведущих украинских патриотов, оборвалась волей Кремля и лично Иосифа Сталина. 23 мая 1938 года агент НКВД Павел Судоплатов выполнил приказ советского руководства. Втершись в доверие к украинскому националисту, Судоплатов в Роттердаме передал Коновальцу коробку конфет с украинским орнаментом. В итоге она сдетонировала.

23 мая – народная традиция Праздника Героев

Ввиду трагического события 23 мая, в 1941 году второй большой сбор Организации Украинских Националистов постановил ежегодно 23 мая праздновать День Героев. Это было обусловлено как гибелью Коновальца, так и смертью других выдающихся украинцев – Николая Михновского и Симона Петлюры. Они также ушли из жизни в мае.

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С тех пор этот праздник приобрел свою сакральность, однако не мог быть поднят на государственный уровень из-за советской оккупации Украины. Один из заказчиков убийства Коновальца – Сталин – точно не поддержал бы идею такого праздника. Потому 23 мая украинцы отмечали этот день в подполье, а не на показ.

После восстановления украинской Независимости в 1991 году возобновились и дискуссии по утверждению 23 мая официальным праздником Героев Украины. Отдельные местные органы самоуправления и так отмечают этот день как важную дату для украинского народа. Поэтому следует задуматься и о признании его национальным днем.

К примеру, во Львове и до 2022 года возлагали цветы к памятникам тех, кого считают героями, именно 23 мая. Также именно в этот день проходило торжественное заседание, на котором ветераны национально-освободительной борьбы были награждены памятными медалями.

Актуализировались обсуждения 23 мая в 2014 году. Когда украинские сыновья и дочери сначала отдавали жизнь за свободу нации на Майдане Независимости, а затем и в российско-украинской войне, развернувшейся на Востоке. События 2022 – 2023 годов подталкивают к необратимому: 23 мая должен стать официальным праздником Героев Украины. Это должно быть утверждено на государственном уровне.

Как установить 23 мая национальным днем памяти?

Я как народный депутат инициирую запрос в Офис Президента, чтобы официально утвердить 23 мая праздником украинских Героев. Мой депутатский запрос поддержали 17 коллег по парламенту из большинства фракций и групп. Теперь на ближайшем заседании руководство Верховной Рады должно зачитать, коллеги – поддержать, а затем Президент Украины должен рассмотреть его и сообщить о результатах рассмотрения в 15-дневный срок.

Верю, что уже в 2024 году День Героев Украины будет не только народным, но и государственным праздником. С грустью, гордостью и вечной благодарностью всем, кто боролся за Родину.