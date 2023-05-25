Все российское – прочь

В это сложное время, когда Украина ведет войну с российскими оккупантами, необходимо понимать, что борьба за нашу идентичность и безопасность не ограничивается военными действиями. Литература, музыка, которые мы читаем и воспринимаем, также оказывают огромное влияние на формирование нас как личностей и общества в целом.

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Информационная безопасность – один из важнейших аспектов в современном мире. Из-за русской литературы и других издательских продуктов государства-агрессора в Украине продолжается информационно-психологическая война. Она направлена на подрыв нашего национального сознания и искаженное восприятие событий украинцами и миром.

Мы не можем допустить, чтобы российские идеи насаждались среди наших детей, будущего поколения. Годами страна-агрессор захватывала сознание украинцев, насаждая свою литературу. Многие российские книги содержали вражескую пропаганду или были графоманскими.

Сегодня на украинском книжном рынке появилось множество качественных художественных, исторических, детских книг. Книгоиздание, несмотря на войну, продолжает развиваться. Мы должны и дальше поддерживать эту тенденцию, и в первую очередь – раз и навсегда избавиться от всего, что содержит хоть какую-то частицу "русского мира".

Как окончательно запретить русские книги

Уже многие общественные деятели, писатели и публичные личности поддержали петицию к президенту с призывом подписать закон о запрете ввоза и распространения издательской продукции государства-агрессора.

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Среди них Оксана Забужко, Марьяна Савка, Андрей Курков, Тамара Гориха Зерня, Вахтанг Кипиани, Ирма Витовская, Владимир Вятрович, Валерий Пекарь, Анна Гопко, Антон Мартынов и другие. Издательства "Ранок", "Фолио", "Виват", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", а также сеть книжных магазинов "Книголенд" и книжный магазин "Є" также приобщились к распространению призыва.

Эта акция стала трендовой в социальных сетях. Мы приглашаем каждого из вас присоединиться к ней.

Парламент поддержал закон 306, предусматривающий запрет импорта и распространения издательской продукции из России и Беларуси еще в июне прошлого года. Однако до сих пор президент не подписал его. Это означает, что российские книги, контрафакт и другие издания продолжают свободно проникать на наш рынок, подрывая информационную безопасность.

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Закон 306 устанавливает требование издавать книги в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, язык ЕС или коренных народов Украины. Это позволит защитить наше культурное наследие, укрепить национальное сознание и обеспечить качественную и безопасную литературу для наших детей.

Я призываю каждого из вас присоединиться к этой важной инициативе. Подпишите петицию и распространяйте этот призыв среди своих родственников, друзей и знакомых. Наша цель – защитить нашу идентичность, информационное пространство и будущее наших детей.

Поддержать петицию можно – по ссылке.

Вместе приближаем победу и обеспечиваем светлое и достойное будущее для Украины.