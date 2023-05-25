Правосудие ≠ справедливость

До сих пор нереформированная и слепая Фемида продолжает работать, а результаты этой работы часто вызывают значительный резонанс.

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Так, 16 марта 2023 года Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней школьницы. Он признал подростков виновными, однако им назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

24 мая 2023 года Обуховский районный суд Киевской области приговорил к 11 годам лишения свободы двух полицейских из Кагарлыка, обвиненных в изнасиловании и пытках.

А уже 25 мая 2023 года Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области вынес приговор по делу о резонансном убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Экс-полицейский Иван Приходько получил 4 года заключения, из которых 3,5 он уже отсидел в СИЗО. Один из фигурантов осужден за незаконное обращение с оружием на 4 года заключения с установлением испытательного срока 2 года, а остальных фигурантов – оправдали.

В то же время, когда вероятные убийцы и насильники получают условные и откровенно смешные сроки заключения, реестр судебных решений изобилует приговорами, где люди за кражу продуктов в супермаркете могут получить от 5 до 8 лет лишения свободы.

Почему за мелкую кражу так строго наказывают

Законом Украины от 3 марта 2022 года № 2117-IX были внесены изменения в части четвертые статей 185 – 187, 189 и 191 Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины) одинакового содержания: дополнены квалифицирующим признаком совершения преступлений "в условиях военного или чрезвычайного положения".

В результате этих изменений все преступления, совершенные после 07.03.2022 года, независимо от обстоятельств их совершения и других квалифицирующих признаков (повторность, предварительный сговор, проникновение, большой размер и т.д.), судами и следствием квалифицируются по части 4 этих статей.

В частности, согласно части 4 статьи 185 УК Украины, кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Что же считается кражей

Кражей является тайное похищение чужого имущества, стоимость которого превышает 268,41 гривны (по состоянию на 2023 год).

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При этом, исходя из законодательных изменений, вступивших в силу 07.03.2022 года, любая кража имущества, стоимость которого выше 268,41 гривны, рассматривается полицией как тяжкое преступление, за которое установлено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Поскольку эта кража, по мнению правоохранителей, совершена в условиях военного положения.

Действительно, существуют случаи, когда кража совершается на территориях, где ведутся боевые действия. Совершают ее лица, которые используют беспомощное состояние жителей определенных территорий во время боевых действий для грабежа и разбоя, а также присваивают чужое имущество на поле боя, пользуясь трагическими обстоятельствами для собственной наживы.

Впрочем, по указанной статье наказание преимущественно получают лица, совершившие такое преступление в условном Львове или Ужгороде. Для правоохранителей важен не способ, которым было совершено соответствующее преступление, а исключительно факт, что с 24.02.2022 года в Украине введен правовой режим военного положения.

Как решают эти дела суды

Все судебные решения в Украине доступны для просмотра в Едином государственном реестре судебных решений.

По поисковому запросу в Едином государственном реестре судебных решений по запросу "ч. 4 ст. 185 УК Украины и назначить" (стандартная формулировка резолютивной части приговора) с применением фильтра "приговор" и ограничением периода с 7 марта 2022 года (дата вступления в силу соответствующего закона) до 6 марта 2023 года (250 рабочих дней) система находит 7 550 приговоров.

В то же время по таким же параметрам в период с 7 марта 2021 года по 6 марта 2022 года в реестре находится 21 приговор, с 7 марта 2020 года до 6 марта 2021 года – 18 приговоров, с 7 марта 2019 года по 6 марта 2020 года – 30 приговоров.

Увеличение количества приговоров с двузначного до четырехзначного числа невозможно объяснить иначе, чем применением признака "в условиях военного положения".

Только 22 марта 2023 года суды квалифицировали по части 4 статьи 185 УК кражу мобильного телефона стоимостью 469,42 гривны, кражу духов из магазина стоимостью 520,66 гривны, бутылки виски, товаров общей стоимостью 731,29 гривны, свиного ошейка стоимостью 508,10 гривны и много сходных по размаху и тяжести деяний. За эти уголовные правонарушения осужденные получили по 5 лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытанием.

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В то же время такое же наказание и такое же освобождение от наказания с испытанием получили осужденные:

за сексуальное насилие, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего лица (часть 3 статьи 153 УК);

за вербовку и перемещение человека, совершенные в целях эксплуатации, по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 149 УК);

за похищение человека и пытки (часть 2 статьи 127, часть 2 статьи 146 УК);

за превышение власти, когда патрульный полицейский с сообщником посадили прохожего в машину, вывезли в лес, жестоко избили, сломав ключицу (часть 2 статьи 365 УК);

за превышение власти, когда полицейские в отделе полиции жестоко избили задержанного (часть 2 статьи 365 УК).

Только за 22 марта 2023 года суды вынесли 68 приговоров по части 4 статьи 185 УК, назначив таким образом не менее 340 лет лишения свободы. В большинстве случаев, назначив 5 лет лишения свободы и понимая очевидное несоответствие тяжести правонарушения, суды освобождают осужденных от его отбывания с испытанием.

Однако такая практика применения статьи 75 УК сама по себе является исключительной проблемой, поскольку искажает институт освобождения от отбывания наказания, не предназначенный для нуллификации непомерно жестокого положения уголовного закона.

Также такое толкование признака "в условиях военного положения" приводит к тому, что любая кража рассматривается как тяжкое преступление. Соответственно, это искажает само понятие "тяжкого преступления". Если правовая система тривиальную кражу свиной вырезки рассматривает как тяжкое преступление, возникает вопрос, как квалифицировать те преступления, которые до этого считались тяжкими и заслуживали такой квалификации?

Соответствует ли такая судебная практика цели законодателя?

Ответ очевиден: Нет!

При толковании закона следует учитывать, на достижение какой цели этот закон был ориентирован. Цель обсуждаемых изменений к статьям 185 – 187, 189 и 191 УК на редкость четко выражена в официальных документах Верховной Рады, связанных с этим законом.

В Объяснительной записке к законопроекту в обоснование необходимости принятия закона отмечено: "Военные действия заставляют людей оставлять свои дома и имущество. Нередко такие обстоятельства используются злоумышленниками с целью фактически беспрепятственного завладения этим имуществом путем проникновения в квартиры, жилые дома, офисы или заведения торговли. Имеют место и случаи открытого завладения чужим имуществом, в том числе с применением насилия".

Ссылаясь на распространенность использования преступниками этих обстоятельств, законодатель обосновывает необходимость усилить уголовную ответственность за преступления, совершенные с использованием условий и обстоятельств, которые он назвал в этой пояснительной записке "мародерством". Также там отмечено, что эти изменения будут способствовать: "Повышению эффективности средств уголовно-правового реагирования на проявления мародерства со стороны военнослужащих или гражданских лиц, всеобщей превенции мародерства, то есть предотвращению совершения новых уголовных правонарушений этого вида".

В выводу к этому же законопроекту Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины отметил: Законопроект призван усилить соответствующие наказания за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых".

Комитет подчеркнул, что именно для достижения этой цели законопроектом вносятся изменения и дополнения в статью 185 "Кража", статью 186 "Грабеж", статью 187 "Разбой", статью 189 "Вымогательство", статью 191 "Присвоение, растрата имущества или причинение им путем злоупотребления служебным положением" УК. В соответствии с изменениями предлагается квалифицировать эти действия в условиях военного или чрезвычайного положения по частям 4 соответствующих статей.

Именно поэтому такое ясно высказанное намерение законодателя не дает оснований считать, что целью этого закона было исключить возможность применения соответствующих признаков в обстоятельствах, не имеющих ничего общего с использованием беспомощного состояния жителей или других условий, созданных военными действиями, облегчающими совершение преступлений в степени, что значительно отличается от обстоятельств обычной жизни.

Следовательно, по моему мнению, признаки "в условиях военного или чрезвычайного положения" в частях четвертых статей 175 – 187, 189 и 191 УК должны толковаться как "с использованием условий военного или чрезвычайного положения". То есть как способ совершения преступления, а не как указание на время совершения такого, то есть "в период действия военного или чрезвычайного положения".

Как восстановить справедливость и как быть с такими "тяжкими" преступлениями

Соответствующие категории дел нередко доходили до Верховного Суда, который считается "судом права" в Украине, а его выводі по применению норм права должны учитываться другими судами при рассмотрении аналогичных дел.

Например, своим постановлением от 17 января 2023 года Верховный Суд оставил в силе приговор лицу в виде 5 лет лишения свободы с установлением 3 лет испытательного срока за кражу 3 пачек чипсов, 6 бутылок энергетического напитка и одной бутылки пива.

В частности, по мнению Верховного Суда по этому делу, квалифицирующие признаки – совершение уголовного правонарушения в условиях военного положения и с использованием условий военного положения – являются разными признаками. Однако норма закона Украины об уголовной ответственности (ч. 4 ст. 185 УК Украины) предусматривает именно признак "совершения уголовного правонарушения в условиях военного положения", а потому установил, что лицо осуждено правомерно.

Однако, надежда на восстановление справедливости существует.

Прорывным в практике рассмотрения судами таких "тяжких" преступлений следует считать определение Верховного Суда от 28 марта 2023 года по делу №722/594/22.

Указанное постановление, которое должно "изменить правила игры", принято под председательством судьи Аркадия Бущенко спустя более года со дня соответствующих законодательных изменений. Указанное судебное решение, в отличие от решений коллег-позитивистов, действительно отвечает критерию верховенства права, поскольку в нем впервые поднят вопрос относительно правильности применения соответствующего признака национальными судами Украины.



Это свидетельствует о несовершенстве судейской системы, поскольку вопрос не должен был "тянуться" в Верховный Суд, а решаться судами на местах исходя из основ справедливости.

Этим постановлением Верховный Суд констатировал, что действия судей и органов следствия при толковании любой кражи как тяжкого преступления неправильны. Он передал это дело в Большую палату Верховного Суда, поскольку это поднимает вопрос системного толкования уголовного закона с учетом его цели и назначения.

Вместе с тем, на сегодняшний день спустя более 2 месяцев со дня постановления Большая Палата Верховного Суда так и не приняла d свое производствj соответствующее дело. Этот процесс с учетом последних коррупционных скандалов может затянуться на месяцы.

На мой взгляд, Большая Палата способна расставить все точки над "і" и прекратить произвольную практику применения упомянутых положений УК Украины. Однако пока этот вопрос не решен, законодатель должен действовать.

В частности, эту проблему способны решить изменения в УК Украины, которыми следует изложить соответствующий признак в формулировке "с использованием условий военного или чрезвычайного положения".

Такая формулировка будет соответствовать действительной воле законодателя и избавит нашу судебную систему от приговора лиц к лишению свободы за кражу дезодоранта или продуктов питания.

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Как избавиться от "особо опасных преступников"

Наказание является мерой принуждения, применяемого от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, и заключается в предусмотренном законом ограничении прав и свобод осужденного. Вместе с тем, наказание преследует цель не только наказания, но и исправления осужденных, а также предотвращения совершения новых уголовных правонарушений как осужденными, так и другими лицами.

В то же время кража является одним из самых распространенных составов преступления в Украине, как, в конце концов, и в мире. Поэтому вопрос квалификации действий соответствующих лиц является вопиющим. Это требует незамедлительного вмешательства законодателя.

Установление столь значительного размера наказания несправедливо. Такой размер, в силу неосведомленности населения, никоим образом не способен предотвратить воровство как явление в обществе.

Более того, установление такого строгого наказания за похищение любого имущества на сумму от 268,41 гривны неоправданно на фоне тех судебных решений, когда за совершение гораздо более тяжких преступлений лица получают меньшие или вообще условные сроки заключения.

Следовательно, Верховная Рада должна действовать на опережение и не ждать, когда этот вопрос будет решен Большой палатой Верховного Суда. Ведь каждый день суды назначают все больше и больше лет лишения свободы "особо опасным преступникам".

Поэтому в указанном вопросе на судьбу законодателя пала обязанность все-таки поставить запятую в предложении "казнить нельзя помиловать".