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      23 августа в Батурине состоится грандиозный концерт ко Дню Флага Украины

      26 Читати новину українською
      23 августа в Батурине состоится грандиозный концерт ко Дню Флага Украины

      В День Флага Украины в славном Батурине состоится грандиозный концерт с участием известных групп и исполнителей.

      23-го августа 2019 года в 19.00 в самом сердце Гетманщины будет отмечено две значимые даты в истории Батурина и нашего государства: 350-я годовщина основания гетманской резиденции в Батурине и 10-я годовщина со дня открытия для посещения единого гетманского дворца на территории Украины после реставрации 2003-2009 гг. Отреставрированный дворец гетмана Украины Кирилла Разумовского является примером возвращения из забвения не только сооружения, но и целой эпохи, является убедительным аналогом возрождения истории нашего государства и уже десять лет является предметом гордости для каждого, кто здесь работает и каждого, кто посещает Батурин.

      И это будет не просто концерт в его честь. Это будет убедительный диалог о Батурине и о том, что он дает каждому украинцу. "Viva Батурин!" – это "живая" славная Гетманская столица Украины, которая полна нетленной памяти и богатая уникальными историческими памятниками. Батурин – это и сила, которая способна преодолеть время, поколения, жестокие испытания, мощных врагов... и даже физическое уничтожение! Помогут это осознать участники концерта – Кристина Соловей, группы "Оt VINTA" и "Антитела", ведущий – Сергей Притула!

      Залогом возможности задумать и осуществить такое уважение Батурину является выдающийся украинец, меценат Евгений Сур.

      Вход на концерт свободный.

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      Теги: Новости Украины Новости Чернигова
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