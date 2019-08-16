23 августа в Батурине состоится грандиозный концерт ко Дню Флага Украины

В День Флага Украины в славном Батурине состоится грандиозный концерт с участием известных групп и исполнителей.

23-го августа 2019 года в 19.00 в самом сердце Гетманщины будет отмечено две значимые даты в истории Батурина и нашего государства: 350-я годовщина основания гетманской резиденции в Батурине и 10-я годовщина со дня открытия для посещения единого гетманского дворца на территории Украины после реставрации 2003-2009 гг. Отреставрированный дворец гетмана Украины Кирилла Разумовского является примером возвращения из забвения не только сооружения, но и целой эпохи, является убедительным аналогом возрождения истории нашего государства и уже десять лет является предметом гордости для каждого, кто здесь работает и каждого, кто посещает Батурин.

И это будет не просто концерт в его честь. Это будет убедительный диалог о Батурине и о том, что он дает каждому украинцу. "Viva Батурин!" – это "живая" славная Гетманская столица Украины, которая полна нетленной памяти и богатая уникальными историческими памятниками. Батурин – это и сила, которая способна преодолеть время, поколения, жестокие испытания, мощных врагов... и даже физическое уничтожение! Помогут это осознать участники концерта – Кристина Соловей, группы "Оt VINTA" и "Антитела", ведущий – Сергей Притула!

Залогом возможности задумать и осуществить такое уважение Батурину является выдающийся украинец, меценат Евгений Сур.

Вход на концерт свободный.