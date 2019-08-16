23 серпня в Батурині відбудеться грандіозний концерт до Дня Прапора України

В День Прапора України в славетному Батурині відбудеться грандіозний концерт за участю відомих гуртів та виконавців.

23-го серпня 2019 року о 19.00 в самому серці Гетьманщини буде відзначено дві значимі дати в історії Батурина та нашої держави: 350-ї річниці заснування гетьманської резиденції у Батурині та 10-ї річниці з дня відкриття для відвідування єдиного гетьманського палацу на теренах України після реставрації 2003–2009 рр. Відреставрований палац гетьмана України Кирила Розумовського є прикладом повернення із забуття не лише споруди, а й цілої епохи, є переконливим аналогом відродження історії нашої держави і вже десять років є предметом гордості для кожного, хто тут працює і кожного, хто відвідує Батурин.

І це буде не просто концерт на честь. Це буде переконливий діалог про Батурин і про те, що він дає кожному українцю. "Viva Батурин!" – це "жива" славетна Гетьманська столиця України, яка сповнена нетлінною пам’яттю та багата унікальними історичними пам’ятками. Батурин – це і сила, яка здатна подолати час, покоління, найжорстокіші випробування, найпотужніших ворогів… і, навіть, фізичне знищення! Допоможуть це усвідомити учасники концерту – Христина Соловій, гурти "ОT VINTA" та "Антитіла", ведучий – Сергій Притула!

Запорукою можливості задумати та здійснити таку пошану Батурину є видатний українець, меценат Євген Сур.

Вхід на концерт вільний.