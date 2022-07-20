Осадки с грозами в некоторых областях Украины прогнозируют и в ближайшие выходные. Наиболее "мокро" будет на Западе.

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Погода в Украине на 24 июля

Ужгород – +29...+31, как днем, так и ночью прогнозируют осадки

Львов – +23...+25, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки

Ивано-Франковск – +24...+26, как днем, так и ночью прогнозируют осадки

Тернополь – +25...+27, как днем, так и ночью прогнозируют осадки

Черновцы – +26...+28, ночью не прогнозируют дождя, впрочем, днем следует захватить с собой зонтики

Хмельницкий – +26...+28, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки

Луцк – +22...+24, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки

Ровно – +23...+25, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки

Житомир – +26...+28, ночью без осадков, а днем ожидаются небольшие осадки

Винница – +31...+33, ночью не прогнозируют осадков, а днем дождь будет немного накрапывать

Одесса – +27...+29, ночью без осадков, а днем ожидаются осадки

Николаев – +31...+33, ночью без осадков, а днем ожидаются осадки

Херсон – +29...+31, без осадков

Симферополь – +28...+30, без осадков

Кропивницкий – +30...+32, ночью без осадков, а днем – дождь

дождь Черкассы – +30...+32, ночью без осадков, а днем ожидаются

Чернигов – +27...+29, ночью без осадков, а днем ожидаются осадки

Суммы – +27...+29, без осадков

Полтава – +28...+30, без осадков

Днепр – +29...+31, без осадков

Запорожье – +29...+31, без осадков

Донецк – +28...+30, без осадков

Луганск – +28...+30, без осадков

Харьков – +28...+30, без осадков

Киев – +27...+29, ночью без осадков, а днем – дождь



Прогноз погоды на 24 июля. / Карта Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на завтра, 21 июля.

Ужгород – +32...+34

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +26...+28

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +22...+24

Суммы – +19..+21

Полтава – +21...+23

Днепр – +24...+26

Запорожье – +26...+28

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +20...+22

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 24 июля. / Карта Укргидрометцентра.