Опади з грозами в певних областях України прогнозують і в найближчі вихідні. Найбільш "мокро" буде на Заході.

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Погода в Україні на 24 липня

Ужгород – +29...+31, як вдень, так і вночі прогнозують опади

Львів – +23...+25, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади

Івано-Франківськ – +24...+26, як вдень, так і вночі прогнозують опади

Тернопіль – +25...+27, як вдень, так і вночі прогнозують опади

Чернівці – +26...+28, вночі не прогнозують дощу, втім, вдень слід захопити із собою парасольки

Хмельницький – +26...+28, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади

Луцьк – +22...+24, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади

Рівне – +23...+25, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади

Житомир – +26...+28, вночі без опадів, а вдень очікуються незначні опади

Вінниця – +31...+33, вночі не прогнозують опадів, а вдень дощ трохи накрапатиме

Одеса – +27...+29, вночі без опадів, а вдень очікуються опади

Миколаїв – +31...+33, вночі без опадів, а вдень очікуються опади

Херсон – +29...+31, без опадів

Сімферополь – +28...+30, без опадів

Кропивницький – +30...+32, вночі без опадів, а вдень – дощ

дощ Черкаси – +30...+32, вночі без опадів, а вдень очікуються

Чернігів – +27...+29, вночі без опадів, а вдень очікуються опади

Суми – +27..+29, без опадів

Полтава – +28...+30, без опадів

Дніпро – +29...+31, без опадів

Запоріжжя – +29...+31, без опадів

Донецьк – +28...+30, без опадів

Луганськ – +28...+30, без опадів

Харків – +28...+30, без опадів

Київ – +27...+29, вночі без опадів, а вдень – дощ



Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди на завтра, 21 липня

Ужгород – +32...+34

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +26...+28

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +22...+24

Суми – +19..+21

Полтава – +21...+23

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +20...+22

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру