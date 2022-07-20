Опади з грозами в певних областях України прогнозують і в найближчі вихідні. Найбільш "мокро" буде на Заході.

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Погода в Україні на 24 липня

  • Ужгород – +29...+31, як вдень, так і вночі прогнозують опади
  • Львів – +23...+25, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади
  • Івано-Франківськ – +24...+26, як вдень, так і вночі прогнозують опади
  • Тернопіль – +25...+27, як вдень, так і вночі прогнозують опади
  • Чернівці – +26...+28, вночі не прогнозують дощу, втім, вдень слід захопити із собою парасольки
  • Хмельницький – +26...+28, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади
  • Луцьк – +22...+24, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади
  • Рівне – +23...+25, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади
  • Житомир – +26...+28, вночі без опадів, а вдень очікуються незначні опади
  • Вінниця – +31...+33, вночі не прогнозують опадів, а вдень дощ трохи накрапатиме
  • Одеса – +27...+29, вночі без опадів, а вдень очікуються опади
  • Миколаїв – +31...+33, вночі без опадів, а вдень очікуються опади
  • Херсон – +29...+31, без опадів
  • Сімферополь – +28...+30, без опадів
  • Кропивницький – +30...+32, вночі без опадів, а вдень – дощ
  • Черкаси – +30...+32, вночі без опадів, а вдень очікуються
  • Чернігів – +27...+29, вночі без опадів, а вдень очікуються опади
  • Суми – +27..+29, без опадів
  • Полтава – +28...+30, без опадів
  • Дніпро – +29...+31, без опадів
  • Запоріжжя – +29...+31, без опадів
  • Донецьк – +28...+30, без опадів
  • Луганськ – +28...+30, без опадів
  • Харків – +28...+30, без опадів
  • Київ – +27...+29, вночі без опадів, а вдень – дощ


Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди на завтра, 21 липня

  • Ужгород – +32...+34
  • Львів – +27...+29
  • Івано-Франківськ – +27...+29
  • Тернопіль – +26...+28
  • Чернівці – +27...+29
  • Хмельницький – +25...+27
  • Луцьк – +26...+28
  • Рівне – +25...+27
  • Житомир – +25...+27
  • Вінниця – +25...+27
  • Одеса – +27...+29
  • Миколаїв – +27...+29
  • Херсон – +26...+28
  • Сімферополь – +25...+27
  • Кропивницький – +25...+27
  • Черкаси – +25...+27
  • Чернігів – +22...+24
  • Суми – +19..+21
  • Полтава – +21...+23
  • Дніпро – +24...+26
  • Запоріжжя – +26...+28
  • Донецьк – +22...+24
  • Луганськ – +22...+24
  • Харків – +20...+22
  • Київ – +24...+26


Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру