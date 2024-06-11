Ютуб-канал 24 Канала, который был создан в 2006 году, занимает первую позицию в украинском сегменте YouTube и регулярно поднимается на первые позиции в мировых рейтингах среди информационных каналов.

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Сегодня, 11 июня, мы готовы поделиться новыми успехами – на 24 Канал в Ютубе подписалось 7 миллионов пользователей.

Команда 24 Канала благодарна за доверие

Мы спросили у ведущих 24 Канала о том, что они чувствуют сегодня, осознавая масштабы аудитории, с которой они общаются и что эта цифра означает лично для них.

Фахрудин Шарафмал Автор и ведущий программно-аналитической редакции 7 миллионов! Это об огромном доверии со стороны зрителей. И о еще большей ответственности для нас! Мы благодарим за вашу поддержку и за возможность работать именно для вас! Рады, что ОГРОМНАЯ семья 24 Канала только увеличивается! Спасибо вам!



24 Канал в ютубе имеет 7 миллионов подписчиков / Инфографика 24 Канала

Анастасия Норицына Автор и ведущая программно-аналитической редакции Спасибо за доверие нашим зрителям! За то, что слушаете, смотрите, анализируете! Правда всегда побеждает! Победит и на этот раз! Сейчас я мечтаю, чтобы все 7 000 000 наших подписчиков были преданными не только 24 Каналу, но и Силам обороны Украины! Благодаря им мы можем работать и доносить правдивую информацию! Поэтому ежедневно с каждого зрителя хотя бы по 1 гривне – представьте сколько потребностей для военных мы закроем!

Приближаем Победу ВМЕСТЕ!

Важно! Спасибо воинам ВСУ за то, что можем продолжать свое дело и заниматься ежедневным информированием о самом важном.

Еще в декабре 2024 наш ютуб занял уверенную третью позицию в рейтинге самых популярных ютуб-каналов Украины. При этом среди новостных каналов – мы уверенно лидируем!

Ирина Узлова Автор и ведущая информационных эфиров Благодарны каждому нашему подписчику, который вместе с нами выбирает правду и объективность, способен трезво и аналитически мыслить, хочет рассуждать и делать правильные, прежде всего для себя, выводы. Бьем врага вместе!

С начала полномасштабного вторжения 24 Канал информирует зрителей обо всех главных событиях и держит руку на пульсе мировых новостей фактически круглосуточно. Позиция нашего канала принципиальная и четкая – мы продолжаем противостоять врагу, приглашаем только компетентных героев и экспертов и постоянно рассказываем миру о военных преступлениях россиян против украинцев, чтобы международное сообщество продолжало поддерживать украинский народ в его борьбе с агрессором.

Андрей Дрозда Ведущий и автор программ Зрители 24 Канала вместе создают особое сообщество единомышленников, которое дает силу жить и работать даже в условиях постоянных вражеских атак. Вместе мы можем все! Мы это доказывали неоднократно в моменты испытаний и радости. Праздновать победу тоже будем вместе, а это будет действительно незабываемо.

Если вы по определенным причинам до сих пор не подписаны на YouTube 24 Канала, сегодня прекрасная возможность сделать это! Оставайтесь в курсе главных событий страны, помогайте продвигать украинский контент и способствовать тому, чтобы мир узнавал правду о том, что происходит в Украине.