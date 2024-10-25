Об этом сообщили Дмитрий Кулеба и редакция 24 Канала в соцсетях.

Смотрите также АРМА продало последние часы Медведчука: почему цена упала почти вдвое

Детали аукциона

Экс-министр иностранных дел дипломат Дмитрий Кулеба вместе с 24 Каналом открывают аукцион на уникальную ручку.

Дипломат получил ее в подарок во время одной из поездок в страны Юго-Восточной Азии. Она уникальная и полностью новая. Впрочем, если победитель захочет, Кулеба подпишет ею открытку.

Я ею не писал. Но если человек, который её купит, хочет писать ручкой, которой писал Дмитрий Кулеба, то я охотно, перед тем как вам её отправить, что-то ею подпишу. Вам открытку, например,

– говорит он.

Обратите внимание! Аукцион продлится до 18:00 28 октября. Для участия нужно указать свою цену в комментариях к сообщению в Instagram. Минимальный шаг – 300 гривен.

Эта ручка напоминает о важной дипломатической работе Украины в странах Юго-Восточной Азии.

Ручка в дипломатии – это важно. Ручка в жизни человека – важная, поэтому купите ради Вооруженных сил,

– добавил Кулеба.

Обращение Дмитрия Кулебы по поводу розыгрыша ручки с 24 Каналом: смотрите видео