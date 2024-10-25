Про це повідомили Дмитро Кулеба та редакція 24 Каналу у соцмережах.

Дивіться також АРМА продало останній годинник Медведчука: чому ціна впала майже вдвічі

Деталі аукціону

Ексміністр закордонних справ дипломат Дмитро Кулеба разом з 24 Каналом відкривають аукціон на унікальну ручку.

Дипломат отримав її в подарунок під час однієї з поїздок у країни Південно-Східної Азії. Вона унікальна та повністю нова. Втім, якщо переможець захоче, Кулеба підпише нею листівку.

Я нею не писав. Але якщо людина, яка її купить, хоче писати ручкою, якою писав Дмитро Кулеба, то я залюбки, перед тим як вам її надіслати, щось нею підпишу. Вам листівку, наприклад,

– каже він.

Зверніть увагу! Аукціон триватиме до 18:00 28 жовтня. Для участі потрібно вказати свою ціну у коментарях до допису в Instagram. Мінімальний крок – 300 гривень.

Ця ручка нагадує про важливу дипломатичну роботу України у країнах Південно-Східної Азії.

Ручка в дипломатії – це важливо. Ручка в житті людини – важлива, тому купіть заради Збройних Сил,

– додав Кулеба.

Звернення Дмитра Кулеби з приводу розіграшу ручки з 24 Каналом: дивіться відео