Накануне 24 канал организовал сбор средств для 102 бригады из Ивано-Франковска. В общей сложности на рации для наших защитников нужно было собрать 80 тысяч гривен.

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Читатели 24 канала собрали воинам на 2 "Моторолы"

Для находящейся на нуле 102 бригады из Ивано-Франковска удалось быстро собрать 80 тысяч гривен. Ребятам очень нужны были 2 "Моторолы". Они уже уехали на фронт.

Таким образом 24 канал и наши любимые читатели помогли немного приблизить победу.

24 канал догнал оккупантов на поле боя

Чтобы отблагодарить читателей и редакцию 24 канала, воины из 102 бригады подписали боеприпасы "24 канал".



24 канал "поздравил" оккупантов / Фото предоставили военные

Главный редактор 24 канала Анастасия Зазуляк отметила, что вся редакция сейчас держит кулачки за то, чтобы "долетело".

В то же время организатор сбора, журналистка София Трощук, сообщила, что долетело. И обязательно полетит еще.

Напомним, что в День Независимости украинцы за сутки собрали 5 миллионов гривен на реабилитацию военных из "Азовстали".

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