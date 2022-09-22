Напередодні 24 канал організував збір коштів для 102 бригади з Івано-Франківська. Загалом на рації для наших захисників потрібно було зібрати 80 тисяч гривень.

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Читачі 24 каналу зібрали воїнам на 2 "Мотороли"

Для 102 бригади з Івано-Франківська, які перебувають "на нулі", вдалося швидко зібрати 80 тисяч гривень. Хлопцям вкрай потрібні були 2 "Мотороли". Вони вже поїхали на фронт.

Таким чином 24 канал та наші улюблені читачі допомогли трішки наблизити перемогу.

24 канал догнав окупантів на полі бою

Щоб віддячити читачам та редакції 24 каналу, воїни зі 102 бригаду підписали боєприпаси "24 канал".



24 канал "привітав" окупантів / Фото надали військові

Головна редакторка 24 каналу Анастасія Зазуляк зауважила, що вся редакція зараз тримає кулачки за те, "щоб долетіло".

Натомість організаторка збору, журналістка Софія Трощук, повідомила, що долетіло. І неодмінно влетить ще.

Нагадаємо, що на День Незалежності українці за добу зібрали 5 мільйонів гривень на реабілітацію військових з "Азовсталі".

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